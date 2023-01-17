https://sputnikarabic.ae/20230117/أوبك-تثبت-توقعات-نمو-الطلب-العالمي-على-النفط-هذا-العام-عند-22-مليون-برميل-1072394690.html
"أوبك" تثبت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 2.2 مليون برميل
"أوبك" تثبت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 2.2 مليون برميل
ثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير اليوم الثلاثاء، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:38+0000
2023-01-17T15:38+0000
2023-01-17T15:38+0000
اقتصاد
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت المنظمة في تقرير نشرته: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا".وأضافت: "في الوقت نفسه، سيكون النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.3 مليون برميل يوميا، وفي خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.9 مليون برميل يوميا".وتتوقع "أوبك" أن يكون الطلب الإجمالي العالمي على النفط هذا العام 101.77 مليون برميل يوميا، مقابل 99.55 مليون برميل يوميا العام الماضي 2022.وجاء في تقرير المنظمة أن التوقعات الحالية لا تزال محاطة بالشكوك، جراء التطورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في سياسات احتواء "كوفيد 19" والتوترات الجيوسياسية العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أوبك-ترفع-تقديرات-إنتاج-النفط-في-روسيا-عام-2022-إلى-11-مليون-برميل-يوميا-1072390810.html
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اقتصاد, العالم
"أوبك" تثبت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 2.2 مليون برميل
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ثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير اليوم الثلاثاء، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت المنظمة في تقرير نشرته: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا".
وأضافت: "في الوقت نفسه، سيكون النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.3 مليون برميل يوميا، وفي خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.9 مليون برميل يوميا".
وتتوقع "أوبك" أن يكون الطلب الإجمالي العالمي على النفط
هذا العام 101.77 مليون برميل يوميا، مقابل 99.55 مليون برميل يوميا العام الماضي 2022.
وجاء في تقرير المنظمة أن التوقعات الحالية لا تزال محاطة بالشكوك، جراء التطورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في سياسات احتواء "كوفيد 19" والتوترات الجيوسياسية العالمية.