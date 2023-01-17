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https://sputnikarabic.ae/20230117/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-فيديو-الأسير-الإسرائيلي-لدى-حماس-1072400101.html
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسير الإسرائيلي لدى "حماس"
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسير الإسرائيلي لدى "حماس"
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن فيديو أسيرنا لدى حركة حماس يؤكد ما نعرفه طوال الوقت أنه حي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:02+0000
2023-01-17T18:03+0000
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ونقلت القناة العبرية "الـ 13"، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، تعليقه على فيديو حركة حماس الذي نشرته، أمس الاثنين، للأسير الإسرائيلي إفرام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، أن المعلومات التي لدى بلاده تؤكد ما بينته الحركة من أنه ما يزال حيا.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تأكد من خلال شريط فيديو حركة حماس أن مانغستو على قيد الحياة، وأن مسؤولية الحفاظ على حياته تقع على عاتق حماس، مضيفًا أن الأسير الإسرائيلي ليس بصحة جيدة.وعرضت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه.وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هاليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.وقالت "كتائب القسام" في رسالتها: "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان شاؤول أرون وهدار غولدن والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسير الإسرائيلي لدى "حماس"

18:02 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 17.01.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن فيديو أسيرنا لدى حركة حماس يؤكد ما نعرفه طوال الوقت أنه حي.
ونقلت القناة العبرية "الـ 13"، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، تعليقه على فيديو حركة حماس الذي نشرته، أمس الاثنين، للأسير الإسرائيلي إفرام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، أن المعلومات التي لدى بلاده تؤكد ما بينته الحركة من أنه ما يزال حيا.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تأكد من خلال شريط فيديو حركة حماس أن مانغستو على قيد الحياة، وأن مسؤولية الحفاظ على حياته تقع على عاتق حماس، مضيفًا أن الأسير الإسرائيلي ليس بصحة جيدة.
وعرضت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه.
وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".
تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هاليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.
وقالت "كتائب القسام" في رسالتها: "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".
وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان شاؤول أرون وهدار غولدن والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.
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