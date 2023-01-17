https://sputnikarabic.ae/20230117/إسبانيا-تؤكد-نيتها-عدم-إرسال-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072386940.html
إسبانيا تؤكد نيتها عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
إسبانيا تؤكد نيتها عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، نية بلاده عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:18+0000
2023-01-17T12:18+0000
2023-01-17T12:18+0000
العالم
حكومة إسبانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مانويل ألباريس خلال مشاركته غي منتدى دافوس "لا يتم النظر في هذا الاحتمال (نقل الدبابات) في الوقت الحالي، لكن إسبانيا في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية تفعل ما تعتبره أفضل لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم وأراضيهم، وكذلك إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى إنه في "غضون أيام قليلة سيكون هناك اجتماع مهم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة".وشدد مانويل ألباريس على أنه يؤيد تماسك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا".يذكر أن الصحافة الإسبانية ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي أن السلطات في مدريد كانت تخطط لنقل 40 دبابة "ليوبارد2" ألمانية الصنع إلى كييف. من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع.وفي أبريل/ نيسان، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه أرسل 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية والمركبات إلى أوكرانيا. حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات. في الآونة الأخيرة، تم أيضا توفير المعدات الثقيلة، ولا سيما الدبابات ومدافع الهاوتزر و"MLRS".
https://sputnikarabic.ae/20220605/إعلام-إسبانيا-مستعدة-لإرسال-صواريخ-ودبابات-إلى-كييف-1063107881.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حكومة إسبانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, حكومة إسبانيا, أخبار أوكرانيا
إسبانيا تؤكد نيتها عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
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أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، نية بلاده عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وقال مانويل ألباريس خلال مشاركته غي منتدى دافوس "لا يتم النظر في هذا الاحتمال (نقل الدبابات) في الوقت الحالي، لكن إسبانيا في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية تفعل ما تعتبره أفضل لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم وأراضيهم، وكذلك إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".
وأشار وزير الخارجية الإسباني
إلى إنه في "غضون أيام قليلة سيكون هناك اجتماع مهم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة".
وشدد مانويل ألباريس على أنه يؤيد تماسك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا".
يذكر أن الصحافة الإسبانية ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي أن السلطات في مدريد كانت تخطط لنقل 40 دبابة "ليوبارد2" ألمانية الصنع
إلى كييف. من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع.
وفي أبريل/ نيسان، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه أرسل 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية والمركبات إلى أوكرانيا. حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات. في الآونة الأخيرة، تم أيضا توفير المعدات الثقيلة، ولا سيما الدبابات ومدافع الهاوتزر و"MLRS".