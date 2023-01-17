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https://sputnikarabic.ae/20230117/إيران-تقيم-إمكانية-الإنتاج-المشترك-للسيارات-مع-روسيا-1072370593.html
إيران تقيم إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا
إيران تقيم إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أوميد قاليباف، أن طهران لا تستبعد إقامة مشروع مشترك مع روسيا لإنتاج السيارات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T07:30+0000
2023-01-17T07:30+0000
العالم
اقتصاد
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وقال قاليباف لوكالة "سبوتنيك": "يعتمد الإنتاج المشترك للسيارات وفتح مصنع في إيران أو في روسيا على مدى نجاحنا في تصدير سياراتنا إلى روسيا ودخولها السوق، وكذلك مدى قبول السيارات الإيرانية في روسيا. بعد ذلك سننظر بالفعل إلى استثمارات الإنتاج المشترك وتطوير سوق السيارات في روسيا".وأشار قاليباف إلى عدم وجود مثل هذه الاتفاقات حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تصدير السيارات المجمعة بالفعل أو المفككة على شكل مكونات من المقرر تجميعها في روسيا.ووفقا له، لتنفيذ عمليات التسليم الأولى يجب على الجانب الإيراني الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات ذات الصلة في روسيا، وبالنسبة للسيارة يلزم الحصول على موافقة من معيار الدولة الروسية.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

إيران تقيم إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا

07:30 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالحياة اليومية في طهران، إيران
الحياة اليومية في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أوميد قاليباف، أن طهران لا تستبعد إقامة مشروع مشترك مع روسيا لإنتاج السيارات.
وقال قاليباف لوكالة "سبوتنيك": "يعتمد الإنتاج المشترك للسيارات وفتح مصنع في إيران أو في روسيا على مدى نجاحنا في تصدير سياراتنا إلى روسيا ودخولها السوق، وكذلك مدى قبول السيارات الإيرانية في روسيا. بعد ذلك سننظر بالفعل إلى استثمارات الإنتاج المشترك وتطوير سوق السيارات في روسيا".
وأشار قاليباف إلى عدم وجود مثل هذه الاتفاقات حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تصدير السيارات المجمعة بالفعل أو المفككة على شكل مكونات من المقرر تجميعها في روسيا.
ووفقا له، لتنفيذ عمليات التسليم الأولى يجب على الجانب الإيراني الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات ذات الصلة في روسيا، وبالنسبة للسيارة يلزم الحصول على موافقة من معيار الدولة الروسية.
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