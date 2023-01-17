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https://sputnikarabic.ae/20230117/ارتفاع-حصيلة-قتلى-العواصف-الممطرة-في-كاليفورنيا-إلى-20-وبايدن-يخطط-لزيارتها-1072368261.html
ارتفاع حصيلة قتلى العواصف في كاليفورنيا إلى 20 وبايدن يخطط لزيارتها
ارتفاع حصيلة قتلى العواصف في كاليفورنيا إلى 20 وبايدن يخطط لزيارتها
قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسع المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلوى الأخرى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول، تسببت... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T05:00+0000
2023-01-17T05:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف، أنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى الاثنين، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحض المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر إلى مناطق الساحل الأوسط يوم الخميس للقاء أول المستجيبين، وزيارة البلدات المتضررة، و"تقييم الدعم الفيدرالي الإضافي المطلوب".ولم يكشف البيت الأبيض بعد عن المناطق التي سيزورها بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-ستة-أشخاص-في-إطلاق-نار-في-كاليفورنيا-الأمريكية-1072367028.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى العواصف في كاليفورنيا إلى 20 وبايدن يخطط لزيارتها

05:00 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 17.01.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN عاصفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
 عاصفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسع المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلوى الأخرى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول، تسببت في وفاة 20 شخصا على الأقل.
وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف، أنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى الاثنين، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحض المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.
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أمس, 22:31 GMT
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر إلى مناطق الساحل الأوسط يوم الخميس للقاء أول المستجيبين، وزيارة البلدات المتضررة، و"تقييم الدعم الفيدرالي الإضافي المطلوب".
ولم يكشف البيت الأبيض بعد عن المناطق التي سيزورها بايدن.
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