https://sputnikarabic.ae/20230117/الأردن-نمو-حجم-الاستثمارات-يصل-إلى-793-نهاية-2022-1072382464.html
الأردن... نمو حجم الاستثمارات يصل إلى 79.3% نهاية 2022
الأردن... نمو حجم الاستثمارات يصل إلى 79.3% نهاية 2022
أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية، ارتفاع حجم المشروعات المتقدمة التي تستفيد من قانون الاستثمار في البلاد عام 2022. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:02+0000
2023-01-17T11:02+0000
2023-01-17T11:02+0000
العالم
العالم العربي
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وبلغ حجم الاستثمارات 1.1 مليار دينار أردني (الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أمريكي) وذلك مقارنة بعام 2021 حين كان حجم الاستثمارات 621 مليون دينار أردني.وبلغت نسبة النمو في العام الماضي 79.3%، ووصل عدد المشروعات إلى 434 مشروعا، حسب صحيفة "عمون نيوز" الأردنية.وتعمل هذه المشروعات على توفير 21 ألف فرصة عمل.وقالت وزارة الاستثمار إن ارتفاع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت بها الحكومة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
الأردن... نمو حجم الاستثمارات يصل إلى 79.3% نهاية 2022
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أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية، ارتفاع حجم المشروعات المتقدمة التي تستفيد من قانون الاستثمار في البلاد عام 2022.
وبلغ حجم الاستثمارات 1.1 مليار دينار أردني (الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أمريكي) وذلك مقارنة بعام 2021 حين كان حجم الاستثمارات 621 مليون دينار أردني.
وبلغت نسبة النمو في العام الماضي 79.3%، ووصل عدد المشروعات إلى 434 مشروعا، حسب صحيفة
"عمون نيوز" الأردنية.
وتعمل هذه المشروعات على توفير 21 ألف فرصة عمل.
وقالت وزارة الاستثمار إن ارتفاع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت بها الحكومة.