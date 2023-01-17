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https://sputnikarabic.ae/20230117/الاتحاد-الأسترالي-للتنس-يمنع-رفع-العلمين-الروسي-والبيلاروسي-1072373354.html
الاتحاد الأسترالي للتنس يمنع رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في البطولة المفتوحة
الاتحاد الأسترالي للتنس يمنع رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في البطولة المفتوحة
منع الاتحاد الأسترالي للتنس المشجعين من رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة المفتوحة للعبة التي تشهدها البلاد بعد شكاوى من مشجعين أوكرانيين. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T09:12+0000
2023-01-17T09:18+0000
مجتمع
روسيا
رياضة
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وانطلقت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 29 من ذات الشهر، بمشاركة 20 لاعبا روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا، وكاميلا راكيموفا.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سُمح للمشاهدين في البداية إحضار الأعلام إلى ملبورن بارك بشرط ألا يتسببوا في "اضطراب".وأضافت "لكن المنظمين عكسوا هذا القرار اليوم الثلاثاء بعد أن رفع المشجعون العلم الروسي خلال مباراة بين الأوكرانية كاترينا بايندل والروسية كاميلا راكيموفا".وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان "سنواصل العمل مع اللاعبين والمشجعين لضمان أفضل بيئة ممكنة للاستمتاع بالتنس".ويقول مشجعون أوكرانيون إنهم استدعوا الشرطة والأمن لحضور مباراة الدور الأول يوم الاثنين، زاعمين أن المشجعين الروس كانوا "يسخرون" من بايندل.لكن أحد المشجعين الروس نفى مزاعم الجمهور الأوكراني وقال إن مجموعته كانت ببساطة تشجع مواطنتها.وأضاف "كنا مجرد مشجعين عاديين لك. لم يكن هناك سخرية أو عدم احترام".ويأتي حظر رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة بعد أن قالت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك إنها لن تصافح منافسين من روسيا وبيلاروسيا الذين تعتقد "أنهم لم يفعلوا ما يكفي"، لإدانة العملية العسكرية الروسية.وكان سفير أوكرانيا لدى أستراليا ونيوزيلندا قد دعا في وقت سابق الاتحاد الأسترالي للتنس إلى اتخاذ إجراء.
https://sputnikarabic.ae/20221206/أستراليا-تسمح-للاعبي-التنس-الروسيين-بالمشاركة-في-البطولة-المفتوحة-لعام-2023-1070919826.html
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روسيا, رياضة
روسيا, رياضة

الاتحاد الأسترالي للتنس يمنع رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في البطولة المفتوحة

09:12 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمشجعة صغيرة ترفع علم روسيا خلال تجشيعها للمنتخب الروسي في مباراة مرحلة المجموعة روسيا وأورغواي، 2018
مشجعة صغيرة ترفع علم روسيا خلال تجشيعها للمنتخب الروسي في مباراة مرحلة المجموعة روسيا وأورغواي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Eugene Odinokov
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منع الاتحاد الأسترالي للتنس المشجعين من رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة المفتوحة للعبة التي تشهدها البلاد بعد شكاوى من مشجعين أوكرانيين.
وانطلقت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 29 من ذات الشهر، بمشاركة 20 لاعبا روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا، وكاميلا راكيموفا.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سُمح للمشاهدين في البداية إحضار الأعلام إلى ملبورن بارك بشرط ألا يتسببوا في "اضطراب".
وأضافت "لكن المنظمين عكسوا هذا القرار اليوم الثلاثاء بعد أن رفع المشجعون العلم الروسي خلال مباراة بين الأوكرانية كاترينا بايندل والروسية كاميلا راكيموفا".
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وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان "سنواصل العمل مع اللاعبين والمشجعين لضمان أفضل بيئة ممكنة للاستمتاع بالتنس".
ويقول مشجعون أوكرانيون إنهم استدعوا الشرطة والأمن لحضور مباراة الدور الأول يوم الاثنين، زاعمين أن المشجعين الروس كانوا "يسخرون" من بايندل.
لكن أحد المشجعين الروس نفى مزاعم الجمهور الأوكراني وقال إن مجموعته كانت ببساطة تشجع مواطنتها.
وأضاف "كنا مجرد مشجعين عاديين لك. لم يكن هناك سخرية أو عدم احترام".
ويأتي حظر رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة بعد أن قالت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك إنها لن تصافح منافسين من روسيا وبيلاروسيا الذين تعتقد "أنهم لم يفعلوا ما يكفي"، لإدانة العملية العسكرية الروسية.
وكان سفير أوكرانيا لدى أستراليا ونيوزيلندا قد دعا في وقت سابق الاتحاد الأسترالي للتنس إلى اتخاذ إجراء.
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