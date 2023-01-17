https://sputnikarabic.ae/20230117/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-حزمة-عقوبات-عاشرة-على-روسيا-1072395767.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، تركز بالأساس على "سد الثغرات" المتبقية في حزم... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T16:07+0000
2023-01-17T16:07+0000
2023-01-17T16:19+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون درلاين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا "تهدف بالأساس إلى "سد الثغرات" وإحباط محاولات الالتفاف على العقوبات، وستتضمن إجراءات صارمة بحق من يعملون على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الأوروبي-يصدر-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1071277369.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون درلاين
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون درلاين
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا
16:07 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، تركز بالأساس على "سد الثغرات" المتبقية في حزم العقوبات السابقة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات
عاشرة على روسيا "تهدف بالأساس إلى "سد الثغرات" وإحباط محاولات الالتفاف على العقوبات، وستتضمن إجراءات صارمة بحق من يعملون على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
16 ديسمبر 2022, 17:48 GMT
ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.