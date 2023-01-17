https://sputnikarabic.ae/20230117/البيت-الأبيض-بايدن-تسلم-خطابا-من-مسجون-أمريكي-في-إيران-1072407339.html

البيت الأبيض: بايدن تسلم خطابا من مسجون أمريكي في إيران

البيت الأبيض: بايدن تسلم خطابا من مسجون أمريكي في إيران

تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابا من مواطن أمريكي مسجون في إيران منذ 2015 بتهمة التجسس، يطالب فيه بالنظر فيما وصفه بـ "المحنة التي يعيشها مواطنون أمريكيون... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T21:45+0000

2023-01-17T21:45+0000

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وذكرت صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية أن المواطن الأمريكي المسجون في إيران يدعي سياماك نمازي، مشيرة إلى أنه مسجون منذ نحو 7 سنوات.واعتبر البيت الأبيض أن اعتقال أشخاص لتحقيق أهداف سياسية يمثل أمرا شائنا، بينما أكدت بيير أن واشنطن ملتزمة بتأمين حريته.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن المواطن الأمريكي من أصل إيراني توسل بايدن لفعل المزيد حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال سياماك نمازي، في إيران منذ 2015 من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني.وذكرت أن نمازي أعلن أمس الاثنين، أنه سيبدأ إضرابا طويلا عن الطعام حتى يلفت الأنظار إلى وضعه، مشيرة إلى أن رسالته إلى بايدن قال فيها: "الحكومة الأمريكية كان يمكنها إنقاذي، لكنها لم تفعل".وتابع: "أدعوا بايدن أن يمنحني دقيقة مقابل كل عام ضاع من حياتي داخل السجن، للنظر في المحنة التي أعيشها ويعيشها الأمريكيون المحتجزون في إيران".

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