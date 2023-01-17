https://sputnikarabic.ae/20230117/البيت-الأبيض-لا-توجد-سجلات-زوار-متاحة-لمنزل-بايدن-الخاص-1072370710.html

البيت الأبيض: لا توجد سجلات زوار متاحة لمنزل بايدن الخاص

البيت الأبيض: لا توجد سجلات زوار متاحة لمنزل بايدن الخاص

قال البيت الأبيض إنه لا توجد سجلات زوار متاحة لمنزل الرئيس جو بايدن الخاص، وذلك بعدما طالب الجمهوريون برؤية السجلات الخاصة بمنزله في ديلاوير بعد اكتشاف ملفات... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T07:40+0000

2023-01-17T07:40+0000

2023-01-17T07:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وأضاف مكتب مستشار البيت الأبيض إنه ليس من الممارسات المعتادة مراقبة من يزور منازل الرؤساء الخاصة، بحسب "بي بي سي".تم العثور على ما لا يقل عن 20 وثيقة في منزل بايدن وفي مكتب استخدمه في واشنطن.تعود الوثائق إلى الفترة التي عمل بها بايدن كنائب للرئيس في ظل إدارة أوباما. تم وضع علامة "سري للغاية" على بعضها، أي أنها أعلى مستوى من التصنيف.ظهرت أنباء عن العثور على وثائق حساسة في مكتب خاص في مركز "بن بايدن"، وهو مركز أبحاث في واشنطن، في وقت سابق من هذا الشهر. تبع ذلك إفصاح عن اكتشاف مخبأ ثان في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.وقال البيت الأبيض مطلع الأسبوع إنه تم اكتشاف خمس صفحات إضافية من المواد السرية يوم الخميس. بموجب القانون، يجب تسليم جميع ملفات البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني في نهاية فترة الرئاسة.وقال البيت الأبيض إن الملفات "في غير مكانها عن غير قصد" وإنه يتعاون بشكل كامل.وكان الجمهوريون في الكونغرس يطالبون البيت الأبيض بالإفراج عن سجلات الزائرين لمنازل بايدن، لكن البيت الأبيض رفض حتى يوم أمس الاثنين الإفصاح عما إذا كان سيتم الكشف عن مثل هذه المعلومات.قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الجمهوري جيمس كومر في رسالة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين في عطلة نهاية الأسبوع: "إن سوء تعامل الرئيس بايدن مع المواد السرية يثير مسألة ما إذا كان قد عرّض أمننا القومي للخطر".وأضاف كومر "من دون قائمة الأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأمريكي مطلقا من كان لديه حق الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية".لكن في بيان صدر لاحقا، قال مكتب مستشار البيت الأبيض إنه لا توجد مثل هذه السجلات للزوار.قال إيان سامز، المتحدث باسم مستشار البيت الأبيض: "مثل أي رئيس عبر عقود من التاريخ الحديث، فإن الإقامة الشخصية (للسيد بايدن) شخصية".وقالت الخدمة السرية في وقت سابق إنها لا تحتفظ بسجلات للمساكن الرئاسية الخاصة. في عام 2017، قالت في مذكرة للمحكمة إنه لم يتم الاحتفاظ بسجلات للزوار في مقر إقامة دونالد ترامب في مار إيه لاغو، حيث عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على مئات الملفات السرية العام الماضي.ومع ذلك، فإن الوكالة لها وجود دائم في منازل بايدن في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث وتراقب الزوار قبل دخولهم.يقوم مستشار خاص بالتحقيق في طريقة تعامل بايدن مع الملفات. وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون إنهم سيبدؤون تحقيقهم الخاص.يقوم البيت الأبيض بنشر سجل للزائرين على موقعه على الإنترنت - وهي ممارسة تم إدخالها خلال إدارة أوباما، لكن تم إيقافها مؤقتا خلال رئاسة ترامب وأعيدت عندما تولى بايدن منصبه.

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن