https://sputnikarabic.ae/20230117/الحكومة-الصينية-على-العالم-أن-يتخلى-عن-عقلية-الحرب-الباردة-1072396605.html

الحكومة الصينية: على العالم أن يتخلى عن عقلية الحرب الباردة

الحكومة الصينية: على العالم أن يتخلى عن عقلية الحرب الباردة

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه، اليوم الثلاثاء، إن العالم بحاجة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والسعي لتقوية التعاون الدولي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T16:27+0000

2023-01-17T16:27+0000

2023-01-17T16:27+0000

العالم

الصين

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في خطاب خاص خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، دعا ليو مرارا وتكرارا الدول إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية "من أجل" حماية السلام العالمي بحزم، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وذكر ليو: "علينا التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ومحاولة فهم جوهر الأشياء من منظور الازدواجية المادية، والسعي لبناء مجتمع مشترك المصير للبشرية، والتكاتف للاستجابة للتحديات العالمية. نعتقد أن النظام الاقتصادي الدولي العادل يجب أن نحافظ عليه من قبلنا جميعا".وفي إشارة إلى موضوع المنتدى الاقتصادي العالمي "التعاون في عالم مجزأ" لهذا العام، قال ليو إنه من الضروري أن تنفتح الصين على العالم، مشيرًا إلى أن بكين تعارض الأحادية والحمائية.دافع ليو من أجل استجابة عالمية لأزمة المناخ، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالمخاطر غير المباشرة المحتملة على الأسواق الناشئة، حيث ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة.ووصف بشكل منفصل وضع "كوفيد" في الصين بأنه "ثابت"، بعدما أنهت بكين فجأة معظم ضوابط الوباء الصارمة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، مما أدى إلى زيادة الإصابات بشكل كبير.في أواخر العام الماضي، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرغبة في تحسين العلاقات الثنائية. تأتي محاولات التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم على الرغم من التوترات المتزايدة بشأن قضايا مثل تايوان والسياسة التجارية وحقوق الإنسان.

https://sputnikarabic.ae/20230117/صفر-كوفيد-السبب-الصين-تحقق-نموا-اقتصاديا-أقل-من-المتوقع-1072373848.html

الصين

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