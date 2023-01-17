https://sputnikarabic.ae/20230117/الدبيبة-نسعى-لإجراء-انتخابات-وطنية-تنهي-المراحل-الانتقالية-وعبث-كل-المؤسسات-في-ليبيا-1072374388.html
الدبيبة: نسعى لإجراء انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات في ليبيا
الدبيبة: نسعى لإجراء انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات في ليبيا
أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، "تمسكه وحكومته بوحدة ليبيا، ورفضه لأي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T09:36+0000
2023-01-17T09:36+0000
2023-01-17T09:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وقال الدبيبة، في كلمة له خلال حفل في مصراتة، "لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا من جديد ولا نريد عبث دول تتحكم في مصيرنا"، مؤكدا السعي إلى إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات"، وذلك حسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة.وأكد أهمية "أن تكون نهاية المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير/ afh'، انتخابات وطنية تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا والثورة"، مجددا التأكيد علي الثوابت الوطنية كـ"وحدة ليبيا، وتضحيات ثوار وشهداء 17 فبراير، وإعلاء راية التحرير والاستقلال".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.وتنطلق المبادرة، من "لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230116/المبعوث-الأممي-لدى-ليبيا-يطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-وقف-إطلاق-النار-1072342289.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الدبيبة: نسعى لإجراء انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات في ليبيا
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أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، "تمسكه وحكومته بوحدة ليبيا، ورفضه لأي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال".
وقال الدبيبة، في كلمة له خلال حفل في مصراتة، "لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا من جديد ولا نريد عبث دول تتحكم في مصيرنا"، مؤكدا السعي إلى إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات"، وذلك حسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة.
وأكد أهمية "أن تكون نهاية المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير/ afh'، انتخابات وطنية تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا والثورة"، مجددا التأكيد علي الثوابت الوطنية كـ"وحدة ليبيا، وتضحيات ثوار وشهداء 17 فبراير، وإعلاء راية التحرير والاستقلال".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية
في البلاد.
وتنطلق المبادرة، من "لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.