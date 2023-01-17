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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدفعي-هاوتزر-من-طراز-كراب-وإم---109-تابعين-لقوات-أوكرانيا-1072389813.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "كراب" و"إم - 109" تابعين لقوات أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "كراب" و"إم - 109" تابعين لقوات أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة دمرت مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع من عيار 155 مليمترا، من طراز "كراب" بولندي الصنع، و"إم - 109"... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T13:54+0000
2023-01-17T13:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "في سياق معركة مضادة للبطاريات في محيط بلدة بيتشانوي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز كراب بولندي الصنع، وكذلك بالقرب من قرية لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، مدفع ذاتي الدفع من طراز إم – 109، أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ من طراز غراد".وأوضح البيان أن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "دي - 20" عيار152 مليمترا، بالقرب من بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدفعين هاوتزر "غياتسينت - بي" عيار 152 مليمترا، في بلدتي ماريينكا وأورلوفكو.وأيضا، تدمير مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع عيار152 مليمترا طراز "أكاسيا"، في بلدتي نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبريوبراجينكا في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمسة مدافع هاوتزر عيار 122 مليمترا من طراز "دي – 30"، في مناطق زمييفكا ونوفوكايري في مقاطعة خيرسون، وسوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة أوريخوفا في مقاطعة زابوروجيه. تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم "دونباس" من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072341724.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "كراب" و"إم - 109" تابعين لقوات أوكرانيا

13:54 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة دمرت مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع من عيار 155 مليمترا، من طراز "كراب" بولندي الصنع، و"إم - 109" أمريكي الصنع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "في سياق معركة مضادة للبطاريات في محيط بلدة بيتشانوي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز كراب بولندي الصنع، وكذلك بالقرب من قرية لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، مدفع ذاتي الدفع من طراز إم – 109، أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ من طراز غراد".
وأوضح البيان أن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "دي - 20" عيار152 مليمترا، بالقرب من بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدفعين هاوتزر "غياتسينت - بي" عيار 152 مليمترا، في بلدتي ماريينكا وأورلوفكو.
وأيضا، تدمير مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع عيار152 مليمترا طراز "أكاسيا"، في بلدتي نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبريوبراجينكا في مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمسة مدافع هاوتزر عيار 122 مليمترا من طراز "دي – 30"، في مناطق زمييفكا ونوفوكايري في مقاطعة خيرسون، وسوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة أوريخوفا في مقاطعة زابوروجيه.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أمس, 12:28 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم "دونباس" من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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