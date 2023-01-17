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https://sputnikarabic.ae/20230117/الرئيس-البرازيلي-يستبعد-40-جنديا-من-فريق-حراسته-بعد-أعمال-الشغب-1072403411.html
الرئيس البرازيلي يستبعد 40 جنديا من فريق حراسته بعد أعمال الشغب
الرئيس البرازيلي يستبعد 40 جنديا من فريق حراسته بعد أعمال الشغب
استبعد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دي سيلفا 40 جنديا من فريق حراسة مقر الرئاسة، بعد أن تعهد بتطهير الموظفين في أعقاب أعمال شغب مناهضة للحكومة في 8... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T19:37+0000
2023-01-17T19:37+0000
أخبار البرازيل
أعمال شغب
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وبعد أيام من الهجوم على القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، قال لولا إنه من المرجح أن المشاغبين تلقوا مساعدة من الداخل على الأرجح، بحسب "فرانس برس".وأمر بمراجعة شاملة للموظفين، قائلًا إنه "أقنع أن باب قصر بلانالتو (الرئاسي ) فتح حتى يتمكن الأشخاص من الدخول لأنه لم تكن هناك أبواب مكسورة".لولا الذي قال إن أعضاء الأجهزة الأمنية ربما شاركوا في الانتفاضة، تساءل: "كيف يمكنني أن يكون هناك شخص خارج مكتبي قد يطلق النار علي؟".وفي إشعار نشر في المجلة الرسمية، يوم الثلاثاء، أعلن أن 40 جنديا تم استبعادهم من فريق الرئاسة في قصر حيث يقيم رؤساء البرازيل.فاز لولا اليساري على بولسونارو بهامش ضئيل للغاية في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، التي أعقبت حملة لاذعة ومثيرة للانقسام.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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أخبار البرازيل , أعمال شغب
أخبار البرازيل , أعمال شغب

الرئيس البرازيلي يستبعد 40 جنديا من فريق حراسته بعد أعمال الشغب

19:37 GMT 17.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
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استبعد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دي سيلفا 40 جنديا من فريق حراسة مقر الرئاسة، بعد أن تعهد بتطهير الموظفين في أعقاب أعمال شغب مناهضة للحكومة في 8 يناير/ كانون الثاني.
وبعد أيام من الهجوم على القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، قال لولا إنه من المرجح أن المشاغبين تلقوا مساعدة من الداخل على الأرجح، بحسب "فرانس برس".
أعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، خلال اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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وأمر بمراجعة شاملة للموظفين، قائلًا إنه "أقنع أن باب قصر بلانالتو (الرئاسي ) فتح حتى يتمكن الأشخاص من الدخول لأنه لم تكن هناك أبواب مكسورة".
لولا الذي قال إن أعضاء الأجهزة الأمنية ربما شاركوا في الانتفاضة، تساءل: "كيف يمكنني أن يكون هناك شخص خارج مكتبي قد يطلق النار علي؟".
وفي إشعار نشر في المجلة الرسمية، يوم الثلاثاء، أعلن أن 40 جنديا تم استبعادهم من فريق الرئاسة في قصر حيث يقيم رؤساء البرازيل.
فاز لولا اليساري على بولسونارو بهامش ضئيل للغاية في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، التي أعقبت حملة لاذعة ومثيرة للانقسام.
يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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