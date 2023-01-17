https://sputnikarabic.ae/20230117/السعودية-تواصلنا-مع-إيران-لأن-الحوار-هو-السبيل-الأمثل-لحل-الخلافات-1072394924.html

السعودية: تواصلنا مع إيران لأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات

السعودية: تواصلنا مع إيران لأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تواصلت مع إيران، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

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2023-01-17T15:41+0000

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وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".في سياق متصل، أكد بن فرحان أن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائما".من جهة أخرى، أشار الوزير السعودي إلى أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.وأوضح أن السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".كما لفت إلى أن "أوبك+" واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تؤكد-استعدادها-لإعادة-العلاقات-مع-السعودية-لحالتها-الطبيعية-وفتح-القنصليات-في-البلدين-1072255950.html

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