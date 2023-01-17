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السعودية: تواصلنا مع إيران لأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات
السعودية: تواصلنا مع إيران لأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تواصلت مع إيران، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:41+0000
2023-01-17T15:41+0000
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وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".في سياق متصل، أكد بن فرحان أن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائما".من جهة أخرى، أشار الوزير السعودي إلى أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.وأوضح أن السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".كما لفت إلى أن "أوبك+" واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

السعودية: تواصلنا مع إيران لأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات

15:41 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تواصلت مع إيران، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".

كما اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "التركيز على التنمية بدلا من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك".

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في سياق متصل، أكد بن فرحان أن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائما".
من جهة أخرى، أشار الوزير السعودي إلى أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.
وأوضح أن السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".
كما لفت إلى أن "أوبك+" واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.
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