https://sputnikarabic.ae/20230117/السلطات-الإيرانية-تعتقل-ألمانيا-قام-بتصوير-منشآت-نفطية-جنوب-غربي-البلاد-1072392640.html
السلطات الإيرانية تعتقل ألمانيا قام بتصوير منشآت نفطية جنوب غربي البلاد
السلطات الإيرانية تعتقل ألمانيا قام بتصوير منشآت نفطية جنوب غربي البلاد
اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنًا ألمانيًا بعد التقاطه صورا لمواقع نفطية جنوب غربي إيران. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:11+0000
2023-01-17T15:11+0000
2023-01-17T15:11+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه "تم اعتقال مواطن ألماني أثناء تصويره منشآت نفطية في منطقة آميديه في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، حيث يقع حقل آغاجاري النفطي داخل هذه المنطقة".وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تفرج-عن-عالم-بولندي-احتجزته-بتهم-تجسس-1072257873.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السلطات الإيرانية تعتقل ألمانيا قام بتصوير منشآت نفطية جنوب غربي البلاد
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اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنًا ألمانيًا بعد التقاطه صورا لمواقع نفطية جنوب غربي إيران.