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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-سلمت-لكييف-في-اليوم-ذاته-1072389090.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" سلمت لكييف في اليوم ذاته
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" سلمت لكييف في اليوم ذاته
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مدافع هاوتزر في ذات اليوم الذي تم تسليمها إلى كييف . 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T13:37+0000
2023-01-17T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 20 مدفع هاوتزر في منطقة تيرني اثنين منها في ماريينكا وأورلوفكا، واثنين من نوع "أكاسيا" في زابوروجيه، وخمسه في خيرسون.وجاء في البيان أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأنه تم اعتراض 14 صاروخا من صواريخ "هيمارس"، وأنه تم إسقاط صاروخ مضاد للرادار في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أنه منذ تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 372 طائرة عسكرية أوكرانية، و200 طائرة هليكوبتر، 2891 طائرة دون طيار، و401 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 7549 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و984 قاذفة صواريخ، و8081 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الروسية-تدمر-آليات-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-وتوقع-80-فردا-بين-قتيل-وجريح-1071724530.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" سلمت لكييف في اليوم ذاته

13:37 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Stringer
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مدافع هاوتزر في ذات اليوم الذي تم تسليمها إلى كييف .
أكدت وزارة الدفاع الروسية تدميرمركبة أوكرانية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 20 مدفع هاوتزر في منطقة تيرني اثنين منها في ماريينكا وأورلوفكا، واثنين من نوع "أكاسيا" في زابوروجيه، وخمسه في خيرسون.
وجاء في البيان أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأنه تم اعتراض 14 صاروخا من صواريخ "هيمارس"، وأنه تم إسقاط صاروخ مضاد للرادار في مقاطعة خيرسون.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر آليات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتوقع 80 فردا بين قتيل وجريح
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وأشار البيان إلى أنه منذ تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 372 طائرة عسكرية أوكرانية، و200 طائرة هليكوبتر، 2891 طائرة دون طيار، و401 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 7549 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و984 قاذفة صواريخ، و8081 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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