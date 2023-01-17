https://sputnikarabic.ae/20230117/القوات-الروسية-تسيطر-على-محطة-سول-الحديدية-وتقترب-من-تحرير-مارينكا-1072374211.html
القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن محطة "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي مشيرا إلى قرب تحرير بلدة ماريينكا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T09:43+0000
2023-01-17T09:43+0000
2023-01-17T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي".وذكربوشيلين، أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وأرتيموفسك قد قُطعت بعد تحرير سوليدار.وكان بوشيلين قد أعلن عن النجاحات الكبيرة للجيش الروسي في بلدة ماريينكا وعن تطهير جميع المباني، وأكد أنه قريبا سوف تصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.ولفت بوشيلين إلى أن "هناك أعمالا مهمة للغاية في بلدة مارينكا يقوم بها جنودنا ليلا ونهارا من أجل بسط السيطرة الكاملة للجيش الروسي على كامل البلدة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20150603/1014499107.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
09:43 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن محطة "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي مشيرا إلى قرب تحرير بلدة ماريينكا.
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي".
وذكربوشيلين، أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وأرتيموفسك قد قُطعت بعد تحرير سوليدار.
وأشار إلى أنه "من المهم بالتأكيد بالنسبة لنا قطع الاتصال بين سيفرسك وأرتيموفسك".
وكان بوشيلين قد أعلن عن النجاحات الكبيرة للجيش الروسي في بلدة ماريينكا وعن تطهير جميع المباني، وأكد أنه قريبا سوف تصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.
ولفت بوشيلين إلى أن "هناك أعمالا مهمة للغاية في بلدة مارينكا يقوم بها جنودنا ليلا ونهارا من أجل بسط السيطرة الكاملة للجيش الروسي على كامل البلدة".
وأضاف "نتوقع أن تكون مارينكا في المستقبل القريب جدا تحت سيطرة جمهورية دونيستك الشعبية". ونوه إلى أن القوات الروسية تحقق نتائج جيدة في اتجاه أفدييفكا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية
عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.
ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية
بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.