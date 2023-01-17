عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/القوات-الروسية-تسيطر-على-محطة-سول-الحديدية-وتقترب-من-تحرير-مارينكا-1072374211.html
القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن محطة "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي مشيرا إلى قرب تحرير بلدة ماريينكا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T09:43+0000
2023-01-17T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي".وذكربوشيلين، أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وأرتيموفسك قد قُطعت بعد تحرير سوليدار.وكان بوشيلين قد أعلن عن النجاحات الكبيرة للجيش الروسي في بلدة ماريينكا وعن تطهير جميع المباني، وأكد أنه قريبا سوف تصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.ولفت بوشيلين إلى أن "هناك أعمالا مهمة للغاية في بلدة مارينكا يقوم بها جنودنا ليلا ونهارا من أجل بسط السيطرة الكاملة للجيش الروسي على كامل البلدة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20150603/1014499107.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا

09:43 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن محطة "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي مشيرا إلى قرب تحرير بلدة ماريينكا.
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي".
وذكربوشيلين، أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وأرتيموفسك قد قُطعت بعد تحرير سوليدار.

وأشار إلى أنه "من المهم بالتأكيد بالنسبة لنا قطع الاتصال بين سيفرسك وأرتيموفسك".

وكان بوشيلين قد أعلن عن النجاحات الكبيرة للجيش الروسي في بلدة ماريينكا وعن تطهير جميع المباني، وأكد أنه قريبا سوف تصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.
دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2015
القوات الأوكرانية تعلن أن الوضع في "مارينكا" قد استقر
3 يونيو 2015, 17:53 GMT
ولفت بوشيلين إلى أن "هناك أعمالا مهمة للغاية في بلدة مارينكا يقوم بها جنودنا ليلا ونهارا من أجل بسط السيطرة الكاملة للجيش الروسي على كامل البلدة".

وأضاف "نتوقع أن تكون مارينكا في المستقبل القريب جدا تحت سيطرة جمهورية دونيستك الشعبية". ونوه إلى أن القوات الروسية تحقق نتائج جيدة في اتجاه أفدييفكا.

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:19 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.
ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала