https://sputnikarabic.ae/20230117/الكويت-مجلس-الوزراء-يصدر-مرسوما-بالعفو-عن-بعض-الأشخاص-1072405206.html
الكويت... مجلس الوزراء يصدر مرسوما بالعفو عن بعض الأشخاص
الكويت... مجلس الوزراء يصدر مرسوما بالعفو عن بعض الأشخاص
أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:47+0000
2023-01-17T20:47+0000
2023-01-17T20:47+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
وحسب صحيفة "الأنباء"، قال المجلس في بيان إنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية.وأضاف أن ذلك يزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.وفي السياق، كشفت صحيفة "الراي" عن 37 شخصًا من المتوقع شمولهم بالعفو بانتظار الإعلان الرسمي، من بينهم مغردون، أدينوا بالإساءة لأمير البلاد، إبان عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح.وضمت قائمة الشخصيات الصادر في حقهم مرسوم العفو، حسبما نشرت الصحيفة، الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" حتى عام 2015، والشيخ أحمد داوود الصباح.كما شملت قائمة العفو النائب السابق عبد الحميد دشتي المحكوم عليه في عدد من قضايا الإساءة لدول شقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/ملف-القروض-يشعل-الخلاف-في-الكويت-أين-يصل-الصدام-بين-مجلس-الأمة-والحكومة-1072244134.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت... مجلس الوزراء يصدر مرسوما بالعفو عن بعض الأشخاص
تابعنا عبر
أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.
وحسب صحيفة "الأنباء"، قال
المجلس في بيان إنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية.
وأضاف أن ذلك يزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وفي السياق، كشفت
صحيفة "الراي" عن 37 شخصًا من المتوقع شمولهم بالعفو بانتظار الإعلان الرسمي، من بينهم مغردون، أدينوا بالإساءة لأمير البلاد، إبان عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وضمت قائمة الشخصيات الصادر في حقهم مرسوم العفو، حسبما نشرت الصحيفة، الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" حتى عام 2015، والشيخ أحمد داوود الصباح.
كما شملت قائمة العفو النائب السابق عبد الحميد دشتي المحكوم عليه في عدد من قضايا الإساءة لدول شقيقة.