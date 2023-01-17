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https://sputnikarabic.ae/20230117/المشروع-1124-إم-سفينة-روسية-متعددة-الأغراض-لحماية-الحدود-البحرية-1072405520.html
"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية
"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 600 وحدة بحرية بينها السفن الحربية الصغيرة التي تم تصميمها لحماية الحدود البحرية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:55+0000
2023-01-17T20:55+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمثل "المشروع 1124 إم" إحدى سفن البحرية الروسية، المصممة لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا السفينة تمثل منصة بحرية متعددة الأغراض يوجد منها عدة نسخ، تم تصميم كل منها بمواصفات تمكنها من تدمير الوحدات البحرية المعادية سواء كانت سفنا أو غواصات.ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟ما هو تسليح السفينة؟ويمكن للسفينة "المشروع 1124 إم" أن تعمل بصورة مستقلة أو ضمن تشكيلات بحرية للتصدي لأهداف معادية سواء كانت بحرية أو جوية، إضافة إلى توفير الدعم النيراني للقوات البرية العاملة بالقرب من الشواطئ.كما يمكن استخدام هذه السفينة لمرافقة وحدات بحرية أخرى وتأمينها أو القيام بمهام الاستطلاع والدوريات البحرية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية

20:55 GMT 17.01.2023
© Sputnik . VASILEY BATANOV / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . VASILEY BATANOV
/
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 600 وحدة بحرية بينها السفن الحربية الصغيرة التي تم تصميمها لحماية الحدود البحرية.
ويمثل "المشروع 1124 إم" إحدى سفن البحرية الروسية، المصممة لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن هذا السفينة تمثل منصة بحرية متعددة الأغراض يوجد منها عدة نسخ، تم تصميم كل منها بمواصفات تمكنها من تدمير الوحدات البحرية المعادية سواء كانت سفنا أو غواصات.

ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟

وزن السفينة: ألف طن.
الطول: 71.2 متر.
العرض: 10.3 متر.
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.4 متر.
السرعة القصوى: 28 عقدة (نحو 44 كلم/ س).
المدى بسرعة منخفضة: نحو 5500 كلم.
زمن البقاء في عرض البحر: 15 يوما.
الطاقم: 67 بحارا.

ما هو تسليح السفينة؟

صواريخ "غراد - إم".
مدفعية.
مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.
مدافع رشاشة عيار 14.5 ملم.
رادارات متطورة وأنظمة تحكم نيراني.
ويمكن للسفينة "المشروع 1124 إم" أن تعمل بصورة مستقلة أو ضمن تشكيلات بحرية للتصدي لأهداف معادية سواء كانت بحرية أو جوية، إضافة إلى توفير الدعم النيراني للقوات البرية العاملة بالقرب من الشواطئ.
كما يمكن استخدام هذه السفينة لمرافقة وحدات بحرية أخرى وتأمينها أو القيام بمهام الاستطلاع والدوريات البحرية.
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