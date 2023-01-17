المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" يعقد يومي 18 و19 مايو في قازان
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021
© Sputnik . Maxim Bogodvid/
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يحدد بموجبه عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، بشكل سنوي، وعقده هذا العام في 18-19 مايو/ أيار في مدينة قازان.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، المنشور على البوابة الرسمية الإلكترونية للمعلومات القانونية: "من أجل تعزيز تنمية التعاون الدولي، أقرر ما يلي: 1. بأن يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، سنوياً في قازان. 2. تشكيل لجنة تنظيمية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ووفق المرسوم، تم تعيين نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين رئيساً للجنة المنظمة. وتم تكليف حكومة روسيا الاتحادية بتنظيم وإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
وأوضح المرسوم: "يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان في 18-19 مايو 2023".
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، في 17 يناير/ كانون الثاني.
ووفق المرسوم، تم تعيين نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين رئيساً للجنة المنظمة. وتم تكليف حكومة روسيا الاتحادية بتنظيم وإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
وأوضح المرسوم: "يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان في 18-19 مايو 2023".
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، في 17 يناير/ كانون الثاني.
20 أكتوبر 2022, 09:34 GMT