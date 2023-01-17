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https://sputnikarabic.ae/20230117/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-يعقد-يومي-18-و19-مايو-في-قازان--1072386447.html
المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" يعقد يومي 18 و19 مايو في قازان
المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" يعقد يومي 18 و19 مايو في قازان
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يحدد بموجبه عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، بشكل سنوي، وعقده هذا العام في... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:05+0000
2023-01-17T12:05+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، المنشور على البوابة الرسمية الإلكترونية للمعلومات القانونية: "من أجل تعزيز تنمية التعاون الدولي، أقرر ما يلي: 1. بأن يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، سنوياً في قازان. 2. تشكيل لجنة تنظيمية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".ووفق المرسوم، تم تعيين نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين رئيساً للجنة المنظمة. وتم تكليف حكومة روسيا الاتحادية بتنظيم وإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".وأوضح المرسوم: "يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان في 18-19 مايو 2023".يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، في 17 يناير/ كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تحديد-موعد-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-المقبل-في-روسيا-1069265746.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" يعقد يومي 18 و19 مايو في قازان

12:05 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يحدد بموجبه عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، بشكل سنوي، وعقده هذا العام في 18-19 مايو/ أيار في مدينة قازان.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، المنشور على البوابة الرسمية الإلكترونية للمعلومات القانونية: "من أجل تعزيز تنمية التعاون الدولي، أقرر ما يلي: 1. بأن يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، سنوياً في قازان. 2. تشكيل لجنة تنظيمية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

ووفق المرسوم، تم تعيين نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين رئيساً للجنة المنظمة. وتم تكليف حكومة روسيا الاتحادية بتنظيم وإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

وأوضح المرسوم: "يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان في 18-19 مايو 2023".

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، في 17 يناير/ كانون الثاني.
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