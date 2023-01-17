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https://sputnikarabic.ae/20230117/الهند-تطلق-إنتاج-بنادق-كلاشينكوف-الهجومية-من-طراز-أكا-203-1072372576.html
الهند تطلق إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "أكا-203"
الهند تطلق إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "أكا-203"
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" (Rosoboronexport) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهند أطلقت إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "أكا-203". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T08:48+0000
2023-01-17T09:01+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الشركة الروسية لتصنيع الأسلحة أن شركة "Rifles Private Limited" الروسية الهندية بدأت بإنتاج بنادق هجومية من طراز AK-203 للقوات المسلحة الهندية.وجاءت تصريحات على لسان مدير شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، الذي قال "ترتبط روسيا والهند بعلاقات شراكة موثوقة وكانت إحدى النتائج المهمة للتعاون العسكري التقني بين البلدين هي بناء المشروع المشترك Indo-Russian Rifles Private Limited مع إطلاق الإنتاج التسلسلي لرشاشات أكا 203".وأضاف تشيميزوف إن بنادق "كلاشينكوف الهجومية ذات جودة عالية ومريحة وحديثة يجمع النموذج بين بيئة العمل الممتازة والقدرة على التكيف مع المستخدم وخصائص الأداء العالي، وهو أحد أفضل الأمثلة في العالم".وفي سياق متصل، أعلن مدير "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أنه تم إنتاج الدفعة الأولى من ذخائر عيار 7.62 ملم لرشاشات أكا-203 في مصنع "Korwa Ordnance Factory" في أميثي الهندية، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للجيش الهندي في المستقبل القريب. وأضاف ميخييف بالقول "تتيح قدرة المصنع لأفراد الجيش الهندي أن يكونوا مجهزين بالكامل ببنادق هجومية من هذا الطراز والتي هي قادرة على التكيف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المشروع المشترك قادرًا على تصدير منتجاته إلى دول ثالثة".ويتوافق المشروع المشترك "البنادق الهندية - الروسية الخاصة المحدودة"، مع مفهوم "صنع في الهند"، وقواعد "داب 2020" (القواعد الجديدة للمعاملات التجارية الدولية).وفي الوقت الحاضر، تعتبر الهند أول دولة أجنبية تبدأ في إنتاج سلسلة "200"، من البنادق الهجومية ماركة كلاشينكوف، المشهورة عالميًا. أشارت الخدمة الصحفية للمصدر الروسي الخاص إلى أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تهدف إلى العمل على أساس شروط "ToT" (نقل التكنولوجيا) التي وضعها الجانب الهندي ووفقًا لمبدأ "صنع في الهند".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الهند تطلق إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "أكا-203"

08:48 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Aram Nersesyan
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أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" (Rosoboronexport) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهند أطلقت إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "أكا-203".
وذكرت الشركة الروسية لتصنيع الأسلحة أن شركة "Rifles Private Limited" الروسية الهندية بدأت بإنتاج بنادق هجومية من طراز AK-203 للقوات المسلحة الهندية.
وجاءت تصريحات على لسان مدير شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، الذي قال "ترتبط روسيا والهند بعلاقات شراكة موثوقة وكانت إحدى النتائج المهمة للتعاون العسكري التقني بين البلدين هي بناء المشروع المشترك Indo-Russian Rifles Private Limited مع إطلاق الإنتاج التسلسلي لرشاشات أكا 203".
وأضاف تشيميزوف إن بنادق "كلاشينكوف الهجومية ذات جودة عالية ومريحة وحديثة يجمع النموذج بين بيئة العمل الممتازة والقدرة على التكيف مع المستخدم وخصائص الأداء العالي، وهو أحد أفضل الأمثلة في العالم".
وفي سياق متصل، أعلن مدير "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أنه تم إنتاج الدفعة الأولى من ذخائر عيار 7.62 ملم لرشاشات أكا-203 في مصنع "Korwa Ordnance Factory" في أميثي الهندية، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للجيش الهندي في المستقبل القريب.
وأضاف ميخييف بالقول "تتيح قدرة المصنع لأفراد الجيش الهندي أن يكونوا مجهزين بالكامل ببنادق هجومية من هذا الطراز والتي هي قادرة على التكيف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المشروع المشترك قادرًا على تصدير منتجاته إلى دول ثالثة".
ويتوافق المشروع المشترك "البنادق الهندية - الروسية الخاصة المحدودة"، مع مفهوم "صنع في الهند"، وقواعد "داب 2020" (القواعد الجديدة للمعاملات التجارية الدولية).

وفي الوقت الحاضر، تعتبر الهند أول دولة أجنبية تبدأ في إنتاج سلسلة "200"، من البنادق الهجومية ماركة كلاشينكوف، المشهورة عالميًا.
أشارت الخدمة الصحفية للمصدر الروسي الخاص إلى أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تهدف إلى العمل على أساس شروط "ToT" (نقل التكنولوجيا) التي وضعها الجانب الهندي ووفقًا لمبدأ "صنع في الهند".
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