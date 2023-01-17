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https://sputnikarabic.ae/20230117/الهنود-يعتبرون-أمريكا-أكبر-تهديد-عسكري-لبلادهم-بعد-الصين-وروسيا-الشريك-الأوثق-1072407193.html
الهنود يعتبرون أمريكا أكبر تهديد عسكري لبلادهم بعد الصين... وروسيا الشريك الأوثق
الهنود يعتبرون أمريكا أكبر تهديد عسكري لبلادهم بعد الصين... وروسيا الشريك الأوثق
يعتبر الهنود الولايات المتحدة أكبر تهديد عسكري بعد الصين، ويلقون باللوم على حلف شمال الأطلسي وواشنطن أكثر من روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وفقا لمسح... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T21:36+0000
2023-01-17T21:36+0000
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يرى نحو 43% من المشاركين البالغ عددهم 1000 شخص أن الصين - التي لديها نزاع حدودي طويل الأمد مع الهند وتصاعدت التوترات تتصاعد مرة أخرى بينهما منذ عام 2020 - تشكل أكبر تهديد، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت"، وهي شركة استشارات تجارية عالمية مقرها الولايات المتحدة.ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 22% يرون أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر تهديد أمني، قبل خصم الهند التاريخي، باكستان (13%)، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وقالت الشركة في تقريرها: "في حين أن أكبر ديمقراطيتين في العالم (الهند وأمريكا) يبدو أنهما شريكان طبيعيان، لا سيما بالنظر إلى عدم الثقة المتبادل مع الصين، فإن الهنود لديهم أسباب استراتيجية للقلق من القوة العظمى الغربية".وأضافت: "مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، قد يشعر الجمهور الهندي بالقلق من الوقوع في خضم نزاع أمريكي صيني يزعزع الأمن الإقليمي، ويعرض الهند للخطر".وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها، وجد الاستطلاع أن 60% من المستجيبين يريدون أن تواصل الحكومة شراء النفط من روسيا، وقال 48% منهم أن روسيا يجب أن تظل المزود المفضل للمعدات العسكرية للهند، مقارنة بـ44% للولايات المتحدة. ورغم أن 13% من الهنود المشاركين في المسح، اعتبروا أن روسيا قد تشكل تهديدا عسكريا لبلادهم، أعرب 49% منهم عن رغبتهم في مواصلة التدريبات العسكرية للهند مع الجيش الروسي.ويلقي المزيد من الهنود باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية لأن "العلاقات التاريخية مع روسيا التي تشكلت خلال الحرب الباردة وفترة ما بعد الاستقلال في الهند أعمق من علاقة الهند الجديدة نسبيا بالولايات المتحدة"، وفقا لباحثين.وترجع مديرة الأبحاث في شركة "تي إس لومبارد" الاستشارية، ذلك أيضا إلى كون روسيا المورد الرئيسي للأسلحة والنفط الرخيص إلى الهند، وهو "جزء لا يتجزأ من عقلية الناس، وهذا يستغرق وقتا أطول لتغييره".في حين ألقى 38% من المشاركين في الاستطلاع، باللوم على روسيا، في الأزمة الأوكرانية، فإن 54% منهم قالوا إن الولايات المتحدة أو "الناتو" أو أوكرانيا نفسها، هم السبب وراء الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/26-تريليون-دولار--ثلثا-الثروة-المحققة-في-العامين-الماضيين-كانت-من-نصيب-الأغنياء-1072402686.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الهنود يعتبرون أمريكا أكبر تهديد عسكري لبلادهم بعد الصين... وروسيا الشريك الأوثق

21:36 GMT 17.01.2023
© AP Photo / Mukhtar Khanتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Mukhtar Khan
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يعتبر الهنود الولايات المتحدة أكبر تهديد عسكري بعد الصين، ويلقون باللوم على حلف شمال الأطلسي وواشنطن أكثر من روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وفقا لمسح جديد.
يرى نحو 43% من المشاركين البالغ عددهم 1000 شخص أن الصين - التي لديها نزاع حدودي طويل الأمد مع الهند وتصاعدت التوترات تتصاعد مرة أخرى بينهما منذ عام 2020 - تشكل أكبر تهديد، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت"، وهي شركة استشارات تجارية عالمية مقرها الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 22% يرون أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر تهديد أمني، قبل خصم الهند التاريخي، باكستان (13%)، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وقالت الشركة في تقريرها: "في حين أن أكبر ديمقراطيتين في العالم (الهند وأمريكا) يبدو أنهما شريكان طبيعيان، لا سيما بالنظر إلى عدم الثقة المتبادل مع الصين، فإن الهنود لديهم أسباب استراتيجية للقلق من القوة العظمى الغربية".
المليارديران بيل غيتس (إلى اليسار) ووارن بافيت (في المنتصف) والصحفي تشارلي روز (إلى اليمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
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وأضافت: "مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، قد يشعر الجمهور الهندي بالقلق من الوقوع في خضم نزاع أمريكي صيني يزعزع الأمن الإقليمي، ويعرض الهند للخطر".
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها، وجد الاستطلاع أن 60% من المستجيبين يريدون أن تواصل الحكومة شراء النفط من روسيا، وقال 48% منهم أن روسيا يجب أن تظل المزود المفضل للمعدات العسكرية للهند، مقارنة بـ44% للولايات المتحدة.
ورغم أن 13% من الهنود المشاركين في المسح، اعتبروا أن روسيا قد تشكل تهديدا عسكريا لبلادهم، أعرب 49% منهم عن رغبتهم في مواصلة التدريبات العسكرية للهند مع الجيش الروسي.
ويلقي المزيد من الهنود باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية لأن "العلاقات التاريخية مع روسيا التي تشكلت خلال الحرب الباردة وفترة ما بعد الاستقلال في الهند أعمق من علاقة الهند الجديدة نسبيا بالولايات المتحدة"، وفقا لباحثين.
وترجع مديرة الأبحاث في شركة "تي إس لومبارد" الاستشارية، ذلك أيضا إلى كون روسيا المورد الرئيسي للأسلحة والنفط الرخيص إلى الهند، وهو "جزء لا يتجزأ من عقلية الناس، وهذا يستغرق وقتا أطول لتغييره".
في حين ألقى 38% من المشاركين في الاستطلاع، باللوم على روسيا، في الأزمة الأوكرانية، فإن 54% منهم قالوا إن الولايات المتحدة أو "الناتو" أو أوكرانيا نفسها، هم السبب وراء الأزمة.
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