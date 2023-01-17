https://sputnikarabic.ae/20230117/اليونان-تعلن-انخفاضا-حادا-في-أعداد-المهاجرين-الوافدين-خلال-العامين-الماضيين-1072399027.html
اليونان تعلن انخفاضا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال العامين الماضيين
اليونان تعلن انخفاضا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال العامين الماضيين
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:33+0000
2023-01-17T17:33+0000
2023-01-17T17:33+0000
اليونان
أخبار العال
مهاجر غير شرعي
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وخلال فعالية للاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس وزارة الهجرة واللجوء، عزا الوزير نوتيس ميتاراشي، الفضل في انخفاض الهجرة إلى سياسات حكومة يمين الوسط، بحسب "أسوشيتدبرس".وأشار إلى أن هذه السياسات تتضمن زيادة قوات الأمن على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء وتشديد قوانين الهجرة.وقال ميتاراشي إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.وخلال عام 2015، في ذروة أزمة الهجرة وصل مئات الآلاف إلى اليونان، وشق الغالبية العظمى طريقهم إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب ثم اتجهوا شمالا عبر البلقان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراءً.وذكر الوزير أنه "بعد الانفجار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، لدينا في عام 2021 أدنى تدفقات خلال العقد وهو 8745 (مهاجرا)، وانخفضت (التدفقات) بشكل مطرد في عام 2022 أيضا ''.وأضاف: "النتيجة هي أنه بدلا من 92000 طالب لجوء يعيشون في 121 منشأة، لدينا اليوم 14000 في 33 منشأة".
https://sputnikarabic.ae/20220727/إعلام-إنقاذ-100-مهاجر-قبالة-سواحل-اليونان-1065656243.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار العال, مهاجر غير شرعي
اليونان, أخبار العال, مهاجر غير شرعي
اليونان تعلن انخفاضا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال العامين الماضيين
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أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وخلال فعالية للاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس وزارة الهجرة واللجوء، عزا الوزير نوتيس ميتاراشي، الفضل في انخفاض الهجرة إلى سياسات حكومة يمين الوسط، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأشار إلى أن هذه السياسات تتضمن زيادة قوات الأمن على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء وتشديد قوانين الهجرة.
وقال ميتاراشي إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين
خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.
وخلال عام 2015، في ذروة أزمة الهجرة
وصل مئات الآلاف إلى اليونان، وشق الغالبية العظمى طريقهم إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب ثم اتجهوا شمالا عبر البلقان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراءً.
وذكر الوزير أنه "بعد الانفجار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، لدينا في عام 2021 أدنى تدفقات خلال العقد وهو 8745 (مهاجرا)، وانخفضت (التدفقات) بشكل مطرد في عام 2022 أيضا ''.
وأضاف: "النتيجة هي أنه بدلا من 92000 طالب لجوء يعيشون في 121 منشأة، لدينا اليوم 14000 في 33 منشأة".