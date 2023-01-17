https://sputnikarabic.ae/20230117/باحثون-خطر-الوفاة-يزيد-لدى-المرأة-الحامل-8-مرات-في-حال-الإصابة-بكورونا-1072387234.html
باحثون: خطر الوفاة يزيد لدى المرأة الحامل "8 مرات" في حال الإصابة بكورونا
باحثون: خطر الوفاة يزيد لدى المرأة الحامل "8 مرات" في حال الإصابة بكورونا
كشف تحليل لمجموعة من الدراسات العلمية أن الإصابة بـ"كوفيد-19" في أثناء فترة الحمل، يزيد من خطر الوفاة أو مكابدة أعراض خطيرة من الأم، كما يضاعف الأخطار على... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:20+0000
2023-01-17T12:20+0000
2023-01-17T12:20+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103993/34/1039933498_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_ca1111ffa728806809008054cf02d509.jpg
وأظهر التحليل الذي أجري على 12 دراسة دولية، ونشرته مجلة "Bmj Global Health"، أن احتمال الوفاة بالنسبة للمرأة الحامل يصبح أكبر بـ8 مرات في حالة الإصابة بهذا الفيروس"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.أنشأ الباحثون اتحادًا دوليًا في أبريل/ نيسان 2020، بتطبيق نهج تحليلي موحد، بهدف الحصول على بيانات مستقبلية عالية الجودة.وشملت الدراسات التي تم فحصها في التحليل، أكثر من 13 ألف امرأة حامل في غانا، الصين، هونغ كونغ، إيطاليا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، والكونغو، تركيا، أوغندا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إدارة-الغذاء-والدواء-الأمريكية-تكشف-عن-صلة-بين-جرعات-فايزر-المضادة-لفيروس-كورونا-والسكتة-الدماغية-1072320454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103993/34/1039933498_136:0:1843:1280_1920x0_80_0_0_1b8ade8b93d545d5ec3f6746d7f51532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
باحثون: خطر الوفاة يزيد لدى المرأة الحامل "8 مرات" في حال الإصابة بكورونا
تابعنا عبر
كشف تحليل لمجموعة من الدراسات العلمية أن الإصابة بـ"كوفيد-19" في أثناء فترة الحمل، يزيد من خطر الوفاة أو مكابدة أعراض خطيرة من الأم، كما يضاعف الأخطار على الجنين.
وأظهر التحليل الذي أجري على 12 دراسة دولية، ونشرته مجلة "Bmj Global Health"، أن احتمال الوفاة بالنسبة للمرأة الحامل يصبح أكبر بـ8 مرات في حالة الإصابة بهذا الفيروس"، وفقا لوكالة "آكي
" الإيطالية.
وأعاد القائمون على التحليل "تسليط الضوء على مدى التباس الإرشادات العالمية التي وردت حتى الآن من ناحية المخاطر المحتملة لعدوى كوفيد 19 أثناء الحمل وفوائد التطعيم وسلامته"، لدرجة أن "أكثر من 80 دولة اليوم، لا توصي باللقاح لجميع النساء الحوامل والمرضعات".
أنشأ الباحثون اتحادًا دوليًا في أبريل/ نيسان 2020، بتطبيق نهج تحليلي موحد، بهدف الحصول على بيانات مستقبلية عالية الجودة.
وشملت الدراسات التي تم فحصها في التحليل، أكثر من 13 ألف امرأة حامل في غانا، الصين، هونغ كونغ، إيطاليا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، والكونغو، تركيا، أوغندا والولايات المتحدة.