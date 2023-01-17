https://sputnikarabic.ae/20230117/بداية-النهاية-حديث-في-الولايات-المتحدة-عن-اقتراب-سقوط-بايدن-1072369817.html
"بداية النهاية"... حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن
"بداية النهاية"... حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن مسيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المهنية قد دخلت مرحلة "النهاية" بعد قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مرآب السيارات الخاص... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T06:54+0000
2023-01-17T06:54+0000
2023-01-17T06:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c2233b1d3806f8e086c7ba8065d144fe.jpg
وقال المذيع في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، أن هذا الوضع يمثل "بداية النهاية لجو بايدن. لا يمكننا إثبات ذلك. المستقبل مجهول لكنه لا يبدو مشرقا".واصفا ذلك بالأمر الجيد.يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري، حاليا، تحقيقا حول كيفية وصول وثائق تتعلق بأسرار الدولة خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، إلى أماكن غير مناسبة للاحتفاظ بها، أو استخدامها لأغراض شخصية.وعيّن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، محققا خاصا للتحقيق في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a4f864e0bb5650e99621e4d4060d45f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
"بداية النهاية"... حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن مسيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المهنية قد دخلت مرحلة "النهاية" بعد قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مرآب السيارات الخاص به.
وقال المذيع في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، أن هذا الوضع يمثل "بداية النهاية لجو بايدن. لا يمكننا إثبات ذلك. المستقبل مجهول لكنه لا يبدو مشرقا".
وأضاف كارلسون أن مساعدي الرئيس الامريكي ما زالوا يعثرون على أكوام من الوثائق التي تركها في أماكن مختلفة. ولكن بدلاً من إتلاف الأدلة، يقوم مساعدو بايدن "بإرسال المستندات إلى وزارة العدل الأمريكية".
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري، حاليا، تحقيقا حول كيفية
وصول وثائق تتعلق بأسرار الدولة خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، إلى أماكن غير مناسبة للاحتفاظ بها، أو استخدامها لأغراض شخصية.
وعيّن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، محققا خاصا للتحقيق في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.