https://sputnikarabic.ae/20230117/بعد-عقوبات-جديدة-أمريكا-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-إزاء-ما-يحدث-في-بيلاروسيا-1072393057.html
بعد عقوبات جديدة... أمريكا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في بيلاروسيا
بعد عقوبات جديدة... أمريكا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في بيلاروسيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيودا على تأشيرات دخول 25 شخصا من بيلاروسيا، ردا على المحاكمة الغيابية لزعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:14+0000
2023-01-17T15:14+0000
2023-01-17T15:14+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه تيخانوفسكايا - التي أعلنت فوزها من طرف واحد - على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات عام 2020 - اتهامات بالخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء منظمة متطرفة وقيادتها.وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان: "هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية هي أحدث الأمثلة على جهود نظام لوكاشينكو لترهيب وقمع أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان وبيلاروسيا الديمقراطية".ومن بين المستهدفين بالعقوبات أعضاء في الجمعية الوطنية التي أصدرت تشريعات تجيز عقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين بارتكاب "الشروع في أعمال إرهابية". وقال البيان الأمريكي إن التهمة تستخدم لقمع المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل هذا النظام مضايقة وقمع المتظاهرين السلميين والمعارضة الديمقراطية والصحفيين والنقابيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والبيلاروسيين العاديين".تعرض لوكاشينكو الذي يحكم الجمهورية السوفيتية السابقة منذ 1994، لعقوبات أمريكية منذ سنوات. في مارس/ آذار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بدعوى "الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".بعد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأشخاص الذين فرضت واشنطن قيودا على تأشيرات دخولهم بدعوى تورطهم في تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا، 322 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد عقوبات جديدة... أمريكا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في بيلاروسيا
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيودا على تأشيرات دخول 25 شخصا من بيلاروسيا، ردا على المحاكمة الغيابية لزعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء آخرين، قائلةً إنها لن "تقف مكتوفة الأيدي" إزاء ما يحدث في مينسك.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه تيخانوفسكايا
- التي أعلنت فوزها من طرف واحد - على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات عام 2020 - اتهامات بالخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء منظمة متطرفة وقيادتها.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان: "هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية هي أحدث الأمثلة على جهود نظام لوكاشينكو لترهيب وقمع أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان وبيلاروسيا الديمقراطية".
ومن بين المستهدفين بالعقوبات أعضاء في الجمعية الوطنية التي أصدرت تشريعات تجيز عقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين بارتكاب "الشروع في أعمال إرهابية". وقال البيان الأمريكي إن التهمة تستخدم لقمع المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل هذا النظام مضايقة وقمع المتظاهرين السلميين والمعارضة الديمقراطية والصحفيين والنقابيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والبيلاروسيين
العاديين".
تعرض لوكاشينكو الذي يحكم الجمهورية السوفيتية السابقة منذ 1994، لعقوبات أمريكية منذ سنوات. في مارس/ آذار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بدعوى "الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".
بعد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأشخاص الذين فرضت واشنطن قيودا على تأشيرات دخولهم بدعوى تورطهم في تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا، 322 شخصا.