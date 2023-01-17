https://sputnikarabic.ae/20230117/بلغاريا-تنفي-بيع-دبابات-تي-72-إلى-أوكرانيا-1072394345.html
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
نفت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام أمريكية حول بيعها دبابات من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:35+0000
2023-01-17T15:35+0000
2023-01-17T15:35+0000
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وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت، في وقت سابق، بيانات عن المساعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين، وذكرت أن بلغاريا قامت بتوريد طائرات "سو-25" ودبابات "تي-72" إلى أوكرانيا.ونقل التلفزيون البلغاري، عن وزير الدفاع دميتري ستويانوف، قوله إنه "خلال العام الماضي لم تقم وزارة الدفاع ببيع دبابات لأي طرف من طراز تي-72".وأضاف الوزير أن "هذه الدبابات من ممتلكات الجيش البلغاري وهي مرابطة في تشكيلاتنا".وأوضح أن قرار البرلمان البلغاري ينص بوضوح على إمكانية توريد أسلحة خفيفة ومعدات لمساعدة أوكرانيا.وأكد أن تكلفة المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا سيتم سدادها من الصندوق الأوروبي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ.وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن قيمة المساعدة الإنسانية من جانب وزارة الدفاع البلغارية لأوكرانيا بما فيها الخوذات والدروع الواقية ومستلزمات الإسعافات الأولية والملابس تبلغ نحو 7 ملايين ليف (5.5 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20220806/بلغاريا-تكشف-عن-النقل-السري-لأسلحة-بقيمة-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-1066054734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
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نفت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام أمريكية حول بيعها دبابات من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت، في وقت سابق، بيانات عن المساعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين، وذكرت أن بلغاريا قامت بتوريد طائرات "سو-25" ودبابات "تي-72" إلى أوكرانيا.
ونقل
التلفزيون البلغاري، عن وزير الدفاع دميتري ستويانوف، قوله إنه "خلال العام الماضي لم تقم وزارة الدفاع ببيع دبابات لأي طرف من طراز تي-72".
وأضاف الوزير أن "هذه الدبابات من ممتلكات الجيش البلغاري وهي مرابطة في تشكيلاتنا".
وأوضح أن قرار البرلمان البلغاري ينص بوضوح على إمكانية توريد أسلحة خفيفة ومعدات لمساعدة أوكرانيا.
وتابع: "لم نقم بتوريد دبابات تي-72 وأنظمة إس-300 وطائرات ميغ-27 وسو-25 إلى كييف".
وأكد أن تكلفة المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا
سيتم سدادها من الصندوق الأوروبي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن قيمة المساعدة الإنسانية من جانب وزارة الدفاع البلغارية لأوكرانيا بما فيها الخوذات والدروع الواقية ومستلزمات الإسعافات الأولية والملابس تبلغ نحو 7 ملايين ليف (5.5 مليون دولار).