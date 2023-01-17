عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلغاريا-تنفي-بيع-دبابات-تي-72-إلى-أوكرانيا-1072394345.html
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
نفت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام أمريكية حول بيعها دبابات من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:35+0000
2023-01-17T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلغاريا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103007/94/1030079496_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f0472413ebc38c043ed13eede0f14e81.jpg
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت، في وقت سابق، بيانات عن المساعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين، وذكرت أن بلغاريا قامت بتوريد طائرات "سو-25" ودبابات "تي-72" إلى أوكرانيا.ونقل التلفزيون البلغاري، عن وزير الدفاع دميتري ستويانوف، قوله إنه "خلال العام الماضي لم تقم وزارة الدفاع ببيع دبابات لأي طرف من طراز تي-72".وأضاف الوزير أن "هذه الدبابات من ممتلكات الجيش البلغاري وهي مرابطة في تشكيلاتنا".وأوضح أن قرار البرلمان البلغاري ينص بوضوح على إمكانية توريد أسلحة خفيفة ومعدات لمساعدة أوكرانيا.وأكد أن تكلفة المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا سيتم سدادها من الصندوق الأوروبي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ.وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن قيمة المساعدة الإنسانية من جانب وزارة الدفاع البلغارية لأوكرانيا بما فيها الخوذات والدروع الواقية ومستلزمات الإسعافات الأولية والملابس تبلغ نحو 7 ملايين ليف (5.5 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20220806/بلغاريا-تكشف-عن-النقل-السري-لأسلحة-بقيمة-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-1066054734.html
بلغاريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103007/94/1030079496_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1dda34da9edd471ed341e8eaba55f474.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا

15:35 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-72بي3"
دبابة تي-72بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام أمريكية حول بيعها دبابات من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت، في وقت سابق، بيانات عن المساعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين، وذكرت أن بلغاريا قامت بتوريد طائرات "سو-25" ودبابات "تي-72" إلى أوكرانيا.
ونقل التلفزيون البلغاري، عن وزير الدفاع دميتري ستويانوف، قوله إنه "خلال العام الماضي لم تقم وزارة الدفاع ببيع دبابات لأي طرف من طراز تي-72".
أسلحة أجنبية الصنع تم العثور عليها في مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
6 أغسطس 2022, 04:51 GMT
وأضاف الوزير أن "هذه الدبابات من ممتلكات الجيش البلغاري وهي مرابطة في تشكيلاتنا".
وأوضح أن قرار البرلمان البلغاري ينص بوضوح على إمكانية توريد أسلحة خفيفة ومعدات لمساعدة أوكرانيا.

وتابع: "لم نقم بتوريد دبابات تي-72 وأنظمة إس-300 وطائرات ميغ-27 وسو-25 إلى كييف".

وأكد أن تكلفة المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا سيتم سدادها من الصندوق الأوروبي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن قيمة المساعدة الإنسانية من جانب وزارة الدفاع البلغارية لأوكرانيا بما فيها الخوذات والدروع الواقية ومستلزمات الإسعافات الأولية والملابس تبلغ نحو 7 ملايين ليف (5.5 مليون دولار).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала