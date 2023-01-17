https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html
بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة
بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T22:33+0000
2023-01-17T22:33+0000
2023-01-17T22:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: "الروس يحاولون الترويج لرواية أنهم مهتمون بالدبلوماسية، ونحن وأوكرانيا عكس ذلك، هذا بالطبع، ليس صحيحًا".وأشار بلينكن إلى أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو وكييف.وبدوره أكد جيمس كليفرلي، أن بلاده ستقدم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وما تحتاجه من عتاد لمواجهة روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أمريكا-تبدأ-تدريب-قوات-أوكرانية-على-منظومة-صواريخ-باتريوت-1072406204.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة
22:33 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 22:49 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو وكييف.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: "الروس يحاولون الترويج لرواية أنهم مهتمون بالدبلوماسية، ونحن وأوكرانيا عكس ذلك، هذا بالطبع، ليس صحيحًا".
وأشار بلينكن إلى أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو وكييف.
وبدوره أكد جيمس كليفرلي، أن بلاده ستقدم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وما تحتاجه من عتاد لمواجهة روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.