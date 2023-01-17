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https://sputnikarabic.ae/20230117/بوتين-يحيل-إلى-مجلس-الدوما-مشروع-قانون-بفسخ-الاتفاقات-الدولية-المبرمة-مع-مجلس-أوروبا-1072396441.html
بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا
بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الدوما "مجلس النواب" الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T16:25+0000
2023-01-17T16:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
مجلس الدوما
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و"تم اليوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون "بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا".ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اتهمت في وقت سابق، مجلس أوروبا بممارسة "دبلوماسية مكبرات الصوت"، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20221231/بوتين-الغرب-أعلن-حرب-عقوبات-على-روسيا-وفشل-بتحقيق-أهدافه-1071792870.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, مجلس الدوما
روسيا, فلاديمير بوتين, مجلس الدوما

بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا

16:25 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الدوما "مجلس النواب" الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و"تم اليوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون "بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا".
ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
بوتين: الغرب أعلن حرب عقوبات على روسيا وفشل بتحقيق أهدافه
31 ديسمبر 2022, 13:23 GMT
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اتهمت في وقت سابق، مجلس أوروبا بممارسة "دبلوماسية مكبرات الصوت"، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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