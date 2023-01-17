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https://sputnikarabic.ae/20230117/تشاووش-أوغلو-تركيا-وإيران-تدعمان-بقوة-وحدة-الأراضي-السورية-1072399402.html
تشاووش أوغلو: تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية
تشاووش أوغلو: تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:40+0000
2023-01-17T17:40+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال تشاووش أوغلو إن "تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية".وأكد تشاووش أوغلو أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث.ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-موعد-زيارة-إبراهيم-رئيسي-إلى-تركيا-1072397138.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران

تشاووش أوغلو: تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية

17:40 GMT 17.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
وزير الخارجية الإيراني يكشف موعد زيارة إبراهيم رئيسي إلى تركيا
16:41 GMT
وقال تشاووش أوغلو إن "تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية".
وأكد تشاووش أوغلو أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث.
ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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