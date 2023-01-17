https://sputnikarabic.ae/20230117/تقرير-رسمي-مليون-إسرائيلي-يفتقرون-إلى-الغذاء-1072371724.html

تقرير رسمي: مليون إسرائيلي يفتقرون إلى الغذاء

تقرير رسمي: مليون إسرائيلي يفتقرون إلى الغذاء

نشرت مؤسسة التأمين الوطني (الضمان الاجتماعي) الإسرائيلية تقريرا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، حول حالة الأمن الغذائي في البلاد. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T08:21+0000

2023-01-17T08:21+0000

2023-01-17T08:21+0000

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وكان آخر تقرير نشر حول هذا الموضوع عام 2016 وقبله عام 2012. يقول التأمين الوطني: "تظهر نتائج المسح تحسناً عاماً في حالة الأمن الغذائي لدى السكان وتتوافق نتائجه مع نتائج تقرير الفقر وعدم المساواة".ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن، تشير البيانات إلى واقع مزعج - 522 ألف أسرة تعيش في انعدام الأمن الغذائي، حوالي نصفهم - 265 ألف - في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي، في حين أن معظم هذه الأسر هي أسر لديها أطفال. ويقدر عددهم بنحو 976 ألف شخص بينهم 665 ألف طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي.وتظهر بيانات التقرير أن نسبة الأسر التي تعيش في حالة انعدام أمن غذائي انخفضت في عام 2021 من 18.1% في عام 2016 إلى 16.2% في عام 2021. كان الانخفاض في انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر اعتدالا: من 8.9% من الأسر في عام 2016، إلى 8.2% في عام 2021.يوضح التأمين الوطني أنه "على الرغم من التحسن، يعيش حوالي 16% من العائلات وحوالي 21% من الأطفال في حالة انعدام أمن غذائي ويتركزون بشكل رئيسي في السكان الذين يعيشون في منطقة القدس والضواحي الشمالية والجنوبية".وتابع التقرير: "يعيش خُمس الأطفال في القدس والمناطق الشمالية في حالة انعدام أمن غذائي مستمر. كما أن انعدام الأمن الغذائي يتركز بشكل رئيسي في السكان العرب وبين متلقي مخصصات الكفاف - بدل ضمان الدخل وبدل الإعاقة".يقول البروفيسور روني سترير، رئيس المجلس القومي للأمن الغذائي "هناك تحسن، لكنه طفيف. لا يزال هناك نصف مليون أسرة تعيش في انعدام الأمن الغذائي ونصفهم في حالة انعدام أمن غذائي شديدة. عندما أتحدث عن انعدام الأمن الغذائي الشديد، أتحدث عن تفويت وجبات الطعام، هناك 320.000 طفل يأتون إلى المدرسة وهم جائعون".تظهر نتائج التقرير تفاوتا في مستوى انعدام الأمن الغذائي بين سكان إسرائيل اليهود والعرب. حيث تصل النسبة بين اليهود إلى 11%، فيما تعاني 42.4% من الأسر العربية من انعدام الأمن الغذائي. وهذا معدل أعلى بثلاث مرات تقريبا من المعدل العام.

https://sputnikarabic.ae/20211221/تقرير-أكثر-من-ربع-سكان-إسرائيل-يواجهون-الفقر-1054394153.html

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