https://sputnikarabic.ae/20230117/تقرير-يكشف-بالأرقام-كمية-الأسلحة-التي-تلقتها-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-الروسية-الخاصة-1072373965.html

تقرير يكشف بالأرقام كمية الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية الخاصة

تقرير يكشف بالأرقام كمية الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية الخاصة

أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى كمية الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T09:31+0000

2023-01-17T09:31+0000

2023-01-17T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية فقد وصل العدد لأكثر من 4 آلاف قطعة سلاح.وأضاف التقرير أن هذا العدد توزع بين عربات مدرعة وقطع مدفعية وطائرات وأنظمة أسلحة أخرى لمساعدة كييف في محاربة روسيا، في الوقت الذي يخطط فيه أعضاء "الناتو" لإرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة.قطع السلاح التي حصلت عليها كييف بالأرقام:الدبابات: 410 دبابات من الحقبة السوفيتية سلمها أعضاء الناتو الذين كانوا في المعسكر الشرقي، بمن فيهم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.مركبات القتال المدرعة / المشاة: 300 مركبة، بما في ذلك 250 مركبة قتالية من طراز سوفيتي من دول سابقة كانت في الاتحاد السوفيتي.ناقلات الأفراد المدرعة: 1100 ناقلة، بما في ذلك 300 ناقلة جنود من طراز "M113" و"250 M117s".مركبات ضد الألغام (MRAP): 925 مركبة، بما في ذلك "440 US M1224 MaxxPros".مركبات لنقل المشاة: أكثر من 1540 مركبة، بما في ذلك 1250 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض وعالية الحركة من صنع الولايات المتحدة، أو "همفي".سلاح المدفعية: 300 مدفع هاوتزر، منها ، أكثر من 210 مدفع M777 من عيار 155 ملم و 72 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم من الولايات المتحدة.قاذفات صواريخ متعددة: 95 قاذف، و38 صاروخ مدفعي عالي الحركة ، المعروف باسم HIMARS، من صنع شركة Lockheed Martin ومقرها الولايات المتحدة، و40 قاذف صواريخ من طراز 122 ملم من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من الحقبة الشيوعية من بولندا وجمهورية التشيك.أنظمة دفاع جوي مضادة "حوالي 59": توزعت على 37 دبابة ألمانية ذاتية الدفع من طراز "Gepard"، ثماني بطاريات صواريخ NASAMS أمريكية الصنع، بطارية صواريخ باتريوت مقدمة من الولايات المتحدة وأخرى من ألمانيا، ستة أنظمة صواريخ من طراز Strela-10Ms من جمهورية التشيك، ستة Stormer HVMs من بريطانيا، وحفنة من أنظمة صواريخ أرض - جو من سلوفاكيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا.طائرات، "حوالي 505 طائرة": 14 طائرة هجومية برية روسية الصنع من طراز "Su-25" اشترتها دول الناتو من بلغاريا وتم تسليمها إلى أوكرانيا، 4 طائرات Su-25s من مقدونيا الشمالية، 20 طائرة هليكوبتر روسية الصنع من طراز "Mi17" كانت موجهة في الأصل إلى أفغانستان تبرعت بها الولايات المتحدة، 11 طائرة هليكوبتر سوفيتية التصميم من جمهورية التشيك وسلوفاكيا ولاتفيا، 3 مروحيات من طراز "ملوك البحر" البريطانية، 6 مروحيات روسية الصنع من طراز كاموف من البرتغال، 30 طائرة من دون طيار Bayraktar TB2 من تركيا، بالإضافة إلى واحدة من كل من ليتوانيا وبولندا، 415 طائرة استطلاع بدون طيار، والمئات من ذخيرة Switchblade الأمريكية.وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرس، في وقت سابق، أن تقديم لندن دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني.وأكد الكرملين أن إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن تغير شيئا من الوضع في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشكلات لدولة أوكرانيا. ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيين بمصير هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، بشأن مستقبلهم".

https://sputnikarabic.ae/20230105/الناتو-يحذر-من-الاستهانة-بقدرات-روسيا-1071964446.html

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