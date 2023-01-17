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https://sputnikarabic.ae/20230117/حزبي-تونسي-نخشى-تأجيل-انتخابات-2024-الرئاسية-1072378443.html
حزبي تونسي: نخشى تأجيل انتخابات 2024 الرئاسية
حزبي تونسي: نخشى تأجيل انتخابات 2024 الرئاسية
قال رئيس أحد الأحزاب التونسية إنه يخشى تأجيل الانتخابات الرئاسية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:32+0000
2023-01-17T10:32+0000
العالم العربي
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وخلال حوار إذاعي، أكد مبروك كرشيد، رئيس حزب الراية الوطنية التونسي، خشيته من تأجيل الانتخابات الرئاسية في 2024، حسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية.وطالب كرشيد الرئيس التونسي، قيس سعيد بتأكيد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وضمان إجراءها في أجواء ديمقراطية.وفي الوقت نفسه أشار كرشيد إلى عدم تفضيله إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأن "الوضع الدولي والداخلي في تونس لا يسمح بتقديم موعد الانتخابات".وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس وفق الدستور الجديد العام المقبل، ويحق لكل تونسي عمره 40 عاما ومولود لأبوين وجدين تونسيين الترشح للرئاسة.
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العالم العربي
العالم العربي

حزبي تونسي: نخشى تأجيل انتخابات 2024 الرئاسية

10:32 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس أحد الأحزاب التونسية إنه يخشى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وخلال حوار إذاعي، أكد مبروك كرشيد، رئيس حزب الراية الوطنية التونسي، خشيته من تأجيل الانتخابات الرئاسية في 2024، حسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية.
وطالب كرشيد الرئيس التونسي، قيس سعيد بتأكيد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وضمان إجراءها في أجواء ديمقراطية.
وفي الوقت نفسه أشار كرشيد إلى عدم تفضيله إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأن "الوضع الدولي والداخلي في تونس لا يسمح بتقديم موعد الانتخابات".
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس وفق الدستور الجديد العام المقبل، ويحق لكل تونسي عمره 40 عاما ومولود لأبوين وجدين تونسيين الترشح للرئاسة.
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