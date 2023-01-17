https://sputnikarabic.ae/20230117/خبير-عسكري-انتقال-مقاتلين-سوريين-لأوكرانيا-يتم-عبر-عصابات-منظمة-ولا-علاقة-لتركيا-1072390961.html
خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا
خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا
نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يؤكد عدم تأثير إرسال دبابات بريطانية على الميدان الأوكراني والبريطانيون يعتبرونه خيانة وطنية. انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي دون... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T14:23+0000
2023-01-17T14:23+0000
2023-01-17T14:23+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا
خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا
كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي لـوكالة "سبوتنيك"، أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية، وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك.حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير السياسي والعسكري السوري، الدكتور كمال جفا لـ "بلا قيود" عن سبب نقل المقاتلين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا، قائلا:وأشار إلى أنه "إذا كان هذا الكلام دقيقا فإنّ هذه المجموعات قد تكون مدعومة من أجهزة مخابرات عربية وأمريكية تقوم باستقطاب للشباب السوري الذين يملكون خبرات في القتال وهذا موجود في العديد من دول العالم، وكما رأينا آلاف المقاتلين من كلّ الجنسيات انتسبوا في السابق للقتال في الحرب الأهلية اللبنانية والصومال ومعظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي، ولكن في هذه الظروف تنشط مجموعات تهريب البشر والرّق، وأعتقد أنّ فرضية انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر مجموعات تهريب وعصابات منظمة مدعومة من أجهزة استخبارات، أمّا المقاتلين الأجانب فأعتقد جازما أن المخابرات الأمريكيّة هي وراء ذلك الملف".خبير اقتصادي: لا حلول في منتدى دافوس دون روسيا والصينيعقد منتدى دافوس الاقتصادي الدولي دون مشاركة روسيا و الصين، حيث يناقش ممثلون من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، سبل حل أزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها العالم.حول هذا الموضوع، قال الخبيرالاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا
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نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يؤكد عدم تأثير إرسال دبابات بريطانية على الميدان الأوكراني والبريطانيون يعتبرونه خيانة وطنية. انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي دون مشاركة روسيا والصين. احتجاجات شعبية في فرنسا ضد استمرار دعم نظام كييف وإنهاء العقوبات ضدّ روسيا. توجه 300 مقاتل من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا. عودة طوعية للأفارقة من اليمن.
كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي لـوكالة "سبوتنيك"، أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية، وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك.
حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير السياسي والعسكري السوري، الدكتور كمال جفا لـ "بلا قيود" عن سبب نقل المقاتلين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا، قائلا:
"أعتقد أن تركيا انكفأت ولن تتحمل هذه المسؤولية، وقد تابعت هذا الملف وتبيّن لي من خلال البحث والاستقصاء أن هناك بعض المجموعات والمهربين ويعملون بشكل خاص، وربما تكون هناك تسهيلات من القيادة التركية حول عملية انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي، ولكن تبيّن فيما بعد أن هذه المعلومات غير مدعومة بمواقف رسمية من الاستخبارات التركية ولم تتبانها حتى المكاتب التابعة للفصائل".
وأشار إلى أنه "إذا كان هذا الكلام دقيقا فإنّ هذه المجموعات قد تكون مدعومة من أجهزة مخابرات عربية وأمريكية تقوم باستقطاب للشباب السوري الذين يملكون خبرات في القتال وهذا موجود في العديد من دول العالم، وكما رأينا آلاف المقاتلين من كلّ الجنسيات انتسبوا في السابق للقتال في الحرب الأهلية اللبنانية والصومال ومعظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي، ولكن في هذه الظروف تنشط مجموعات تهريب البشر والرّق، وأعتقد أنّ فرضية انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر مجموعات تهريب وعصابات منظمة مدعومة من أجهزة استخبارات، أمّا المقاتلين الأجانب فأعتقد جازما أن المخابرات الأمريكيّة هي وراء ذلك الملف".
خبير اقتصادي: لا حلول في منتدى دافوس دون روسيا والصين
يعقد منتدى دافوس الاقتصادي الدولي دون مشاركة روسيا و الصين، حيث يناقش ممثلون من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، سبل حل أزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها العالم.
حول هذا الموضوع، قال الخبيرالاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب لـ"بلا قيود":
"غياب بعض الاقتصادات الكبرى مثل روسيا الصين، سيجعل القرارات والقضايا التي ستتم مناقشتها، ناقصة، ولن يقدم المنتدى الحلول التي يتمناها العالم للخروج من الأزمات الاقتصادية، مثل التضخم الذي أصاب معظم الاقتصادات بما فيها الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، فضلا عن شح الغذاء خلال العام الجاري والعام المقبل بعد اضطراب إمدادات الغذاء من رومانيا، وروسيا، وأوكرانيا، وكل الدول التي تأثرت إمدادتها مما يحدث في أوكرانيا، والدول العربية تستطيع أن تلعب دورا هاما بتحديد مستقبل المنطقة في ظل أزمة الطاقة، بما أنها تشكل أهم مصادر الطاقة في العالم، كما أنها تعتبر من أهم مستوردي الغذاء، ويجب أن يكون لها رؤية موحدة، لتتمكن من طرح هويتها على المنتدى لتقليل الخسائر المستقبلية في حال استمرار الصراع الروسي الأوكراني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...