https://sputnikarabic.ae/20230117/خبير-عسكري-انتقال-مقاتلين-سوريين-لأوكرانيا-يتم-عبر-عصابات-منظمة-ولا-علاقة-لتركيا-1072390961.html

خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا

خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا

نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يؤكد عدم تأثير إرسال دبابات بريطانية على الميدان الأوكراني والبريطانيون يعتبرونه خيانة وطنية. انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي دون... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T14:23+0000

2023-01-17T14:23+0000

2023-01-17T14:23+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072390629_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0b0eb07aad0697f83e91e37a4bc109c4.png

خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا خبير عسكري: انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر عصابات منظمة ولا علاقة لتركيا

كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي لـوكالة "سبوتنيك"، أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية، وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك.حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير السياسي والعسكري السوري، الدكتور كمال جفا لـ "بلا قيود" عن سبب نقل المقاتلين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا، قائلا:وأشار إلى أنه "إذا كان هذا الكلام دقيقا فإنّ هذه المجموعات قد تكون مدعومة من أجهزة مخابرات عربية وأمريكية تقوم باستقطاب للشباب السوري الذين يملكون خبرات في القتال وهذا موجود في العديد من دول العالم، وكما رأينا آلاف المقاتلين من كلّ الجنسيات انتسبوا في السابق للقتال في الحرب الأهلية اللبنانية والصومال ومعظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي، ولكن في هذه الظروف تنشط مجموعات تهريب البشر والرّق، وأعتقد أنّ فرضية انتقال مقاتلين سوريين لأوكرانيا يتم عبر مجموعات تهريب وعصابات منظمة مدعومة من أجهزة استخبارات، أمّا المقاتلين الأجانب فأعتقد جازما أن المخابرات الأمريكيّة هي وراء ذلك الملف".خبير اقتصادي: لا حلول في منتدى دافوس دون روسيا والصينيعقد منتدى دافوس الاقتصادي الدولي دون مشاركة روسيا و الصين، حيث يناقش ممثلون من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، سبل حل أزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها العالم.حول هذا الموضوع، قال الخبيرالاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио