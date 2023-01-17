https://sputnikarabic.ae/20230117/خيانة-وطنية-البريطانيون-يعترضون-على-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072370440.html
"خيانة وطنية"... البريطانيون يعترضون على المساعدات العسكرية لأوكرانيا
"خيانة وطنية"... البريطانيون يعترضون على المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وصف بريطانيون تصريحات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، بشأن توريد دبابات "تشالنجر 2"، لأوكرانيا بـ"الخيانة". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T07:35+0000
2023-01-17T07:35+0000
2023-01-17T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
بريطانيا
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وكان رئيس الأركان البريطاني قد صرح بأن إرسال هذه الدبابات لأوكرانيا من الممكن أن يضعف القوة الدفاعية للبلاد.وعلق قراء صحيفة "ديلي ميل" على هذه التصريحات واصفينها بـ"الخيانة الوطنية"، متهمين سلطات البلاد بسوء توزيع الأولويات، وبحسب رأيهم، لندن مستعدة لحرمان مواطنيها من الحماية من أجل تحقيق أهدافها في أوكرانيا.وعلق صاحب حساب "Taxpayer"، قائلا: "يحق لدافعي الضرائب البريطانيين توقع استخدام أموالهم لحمايتهم. وبدلاً من ذلك، فإن حدودنا مفتوحة، ويتم منح المليارات في معركة ما بعد الاتحاد السوفيتي ضد أخرى. قذارة".وأعرب صاحب حساب "BakerBoy"، عن خوفه قائلا: "استمر في التخلي عن أموالنا ومنازلنا وأصولنا العسكرية لتتركنا معرضين للخطر تمامًا".وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستنقل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف في الأسابيع المقبلة، وسيبدأ تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدامها قريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, رصد عسكري, بريطانيا
العالم, رصد عسكري, بريطانيا
"خيانة وطنية"... البريطانيون يعترضون على المساعدات العسكرية لأوكرانيا
07:35 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
وصف بريطانيون تصريحات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، بشأن توريد دبابات "تشالنجر 2"، لأوكرانيا بـ"الخيانة".
وكان رئيس الأركان البريطاني قد صرح بأن إرسال هذه الدبابات لأوكرانيا من الممكن أن يضعف القوة الدفاعية للبلاد.
وعلق قراء صحيفة "ديلي ميل" على هذه التصريحات واصفينها
بـ"الخيانة الوطنية"، متهمين سلطات البلاد بسوء توزيع الأولويات، وبحسب رأيهم، لندن مستعدة لحرمان مواطنيها من الحماية من أجل تحقيق أهدافها في أوكرانيا.
وعلى صاحب حساب حمل اسم "Seathered72"، قائلا: "لقد أنفقنا المليارات والعقود في تطوير هذه التقنيات والحفاظ عليها، وفجأة الآن نقوم بنقلها إلى قوة أجنبية ليست جزءًا من الناتو لاستخدام قواتها. مع إمكانية حقيقية للغاية للوقوع فيها بيدي روسيا، ثم الصين! إنه عمل خيانة تقريبا!".
وعلق صاحب حساب "Taxpayer"، قائلا: "يحق لدافعي الضرائب البريطانيين توقع استخدام أموالهم لحمايتهم. وبدلاً من ذلك، فإن حدودنا مفتوحة، ويتم منح المليارات في معركة ما بعد الاتحاد السوفيتي ضد أخرى. قذارة".
وأعرب صاحب حساب "BakerBoy"، عن خوفه قائلا: "استمر في التخلي عن أموالنا ومنازلنا وأصولنا العسكرية لتتركنا معرضين للخطر تمامًا".
وكتب صاحب الحساب "SunakIsUSALapdog"، قائلا: "لا يوجد مال للممرضات، وهناك بنوك طعام في جميع أنحاء البلاد، وأصحاب المعاشات يضطرون إلى خفض درجة الحرارة في منازلهم إلى خمسة عشر درجة لتوفير المال، ولكن بإمكان سوناك إنفاق المليارات على إمداد أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستنقل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف في الأسابيع المقبلة، وسيبدأ تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدامها قريبًا.