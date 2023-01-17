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https://sputnikarabic.ae/20230117/دولتان-عربيتان-في-القائمة-العالمية-للصراعات-والأزمات-الإنسانية-في-2023-1072378800.html
دولتان عربيتان في القائمة العالمية للصراعات والأزمات الإنسانية في 2023
دولتان عربيتان في القائمة العالمية للصراعات والأزمات الإنسانية في 2023
وضعت لجنة الإنقاذ الدولية "IRC" قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2023، دولتي اليمن وسوريا ضمن القائمة العالمية للصراعات والأزمات الإنسانية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:37+0000
2023-01-17T10:37+0000
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ووضعت اللجنة في القائمة 10 دول مصنفة كدول يتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الجاري، وهي بالترتيب: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.واحتل اليمن المركز الخامس في القائمة، متوقعا تفاقم الأزمة ضمن الصراع المستمر في البلاد منذ ثماني سنوات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية دون حل.ولفت إلى أن وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة بين جماعة "أنصار الله" من جهة والتحالف العربي والحكومة المعترف بها، من جهة أخرى، إلى خفض القتال لعدة أشهر، إلا أن الأزمة تفاقمت مع انهيار الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأشار التقرير إلى أن أن حوالي 80% من سكان البلاد في فقر مدقع ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.وجاءت سوريا في المرتبة السادسة، وأشار التقرير إلى أن الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمان دمرت النظام الصحي، وتركت البلاد على شفا انهيار اقتصادي.ولفت إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية والفقر. وأن هناك نحو 75% من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعتمد الملايين على المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20180327/اليونيسيف-80-بالمئة-اليمن-تحت-خط-الفقر-1031115417.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

دولتان عربيتان في القائمة العالمية للصراعات والأزمات الإنسانية في 2023

10:37 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / NABIL ALAWZARIأطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021
أطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / NABIL ALAWZARI
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وضعت لجنة الإنقاذ الدولية "IRC" قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2023، دولتي اليمن وسوريا ضمن القائمة العالمية للصراعات والأزمات الإنسانية.
ووضعت اللجنة في القائمة 10 دول مصنفة كدول يتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الجاري، وهي بالترتيب: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.
واحتل اليمن المركز الخامس في القائمة، متوقعا تفاقم الأزمة ضمن الصراع المستمر في البلاد منذ ثماني سنوات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية دون حل.
ولفت إلى أن وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة بين جماعة "أنصار الله" من جهة والتحالف العربي والحكومة المعترف بها، من جهة أخرى، إلى خفض القتال لعدة أشهر، إلا أن الأزمة تفاقمت مع انهيار الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2018
اليونيسيف: 80 % في اليمن يعيشون تحت خط الفقر
27 مارس 2018, 15:11 GMT
وأشار التقرير إلى أن أن حوالي 80% من سكان البلاد في فقر مدقع ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
وجاءت سوريا في المرتبة السادسة، وأشار التقرير إلى أن الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمان دمرت النظام الصحي، وتركت البلاد على شفا انهيار اقتصادي.
ولفت إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية والفقر. وأن هناك نحو 75% من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعتمد الملايين على المساعدات الإنسانية.
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