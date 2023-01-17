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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/دونيتسك-تعلن-عن-استهداف-القوات-الأوكرانية-لبلدة-ألكساندروفكا-بـ6-قذائف-مدفعية-1072371304.html
دونيتسك تعلن استهداف القوات الأوكرانية لبلدة ألكساندروفكا بـ6 قذائف مدفعية
دونيتسك تعلن استهداف القوات الأوكرانية لبلدة ألكساندروفكا بـ6 قذائف مدفعية
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T07:49+0000
2023-01-17T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب على قناة "تلغرام" الخاصة به: "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل باتجاه بلدة كوراخوفو- بلدة ألكساندروفكا، حيث تم إطلاق 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم".ولم يتم الإبلاغ عن الخسائر الناتجة عن هذا القصف.يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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دونيتسك تعلن استهداف القوات الأوكرانية لبلدة ألكساندروفكا بـ6 قذائف مدفعية

07:49 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 07:51 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف مدفعية عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو على بلدة ألكساندروفكا القريبة من مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب على قناة "تلغرام" الخاصة به: "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل باتجاه بلدة كوراخوفو- بلدة ألكساندروفكا، حيث تم إطلاق 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم".

ولم يتم الإبلاغ عن الخسائر الناتجة عن هذا القصف.

يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
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