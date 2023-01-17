دونيتسك تعلن استهداف القوات الأوكرانية لبلدة ألكساندروفكا بـ6 قذائف مدفعية
07:49 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 07:51 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف مدفعية عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو على بلدة ألكساندروفكا القريبة من مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب على قناة "تلغرام" الخاصة به: "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل باتجاه بلدة كوراخوفو- بلدة ألكساندروفكا، حيث تم إطلاق 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم".
ولم يتم الإبلاغ عن الخسائر الناتجة عن هذا القصف.
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
ولم يتم الإبلاغ عن الخسائر الناتجة عن هذا القصف.
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.