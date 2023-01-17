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https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-المخابرات-التركية-في-السودان-ودقلو-يصف-علاقات-البلدين-بـالأزلية-1072372009.html
رئيس المخابرات التركية في السودان... ودقلو يصف علاقات البلدين بـ"الأزلية"
رئيس المخابرات التركية في السودان... ودقلو يصف علاقات البلدين بـ"الأزلية"
يقوم رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، بزيارة رسمية إلى السودان تستغرق عدة أيام. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T08:23+0000
2023-01-17T08:23+0000
العالم العربي
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وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، وصل فيدان إلى الخرطوم في إطار الزيارة، وبدأ اللقاءات الرسمية.وبدأ رئيس المخابرات التركية نشاطه بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، كل منهما في لقاء منفرد.وقد تحدث حمدان دقلو عن زيارة رئيس المخابرات التركية وأكد على "عمق العلاقات بين السودان وتركيا، ووصفها بالإستراتيجية والأزلية، ودعا إلى تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".ويرغب السودان في تعزيز علاقاته بتركيا على كافة الأصعدة، حسب بيان سابق لمجلس السيادة.
https://sputnikarabic.ae/20210814/السودان-وتركيا-مرحلة-جديدة-من-التعاون-أم-استكمال-المسارات-السابقة-1049844353.html
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العالم العربي
العالم العربي

رئيس المخابرات التركية في السودان... ودقلو يصف علاقات البلدين بـ"الأزلية"

08:23 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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يقوم رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، بزيارة رسمية إلى السودان تستغرق عدة أيام.
وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، وصل فيدان إلى الخرطوم في إطار الزيارة، وبدأ اللقاءات الرسمية.
وبدأ رئيس المخابرات التركية نشاطه بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، كل منهما في لقاء منفرد.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2021
السودان وتركيا.. مرحلة جديدة من التعاون أم استكمال المسارات السابقة
14 أغسطس 2021, 19:21 GMT
وقد تحدث حمدان دقلو عن زيارة رئيس المخابرات التركية وأكد على "عمق العلاقات بين السودان وتركيا، ووصفها بالإستراتيجية والأزلية، ودعا إلى تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".
ويرغب السودان في تعزيز علاقاته بتركيا على كافة الأصعدة، حسب بيان سابق لمجلس السيادة.
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