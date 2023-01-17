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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-الوزراء-الأوكراني-يناقش-مع-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-استعادة-الكهرباء-في-البلاد-1072367638.html
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
أجرى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T01:04+0000
2023-01-17T01:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".ويوم الأحد، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) السبت الماضي.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد

01:04 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أجرى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".
وبدورها، أعلنت شيرمان أن اللقاء جرى في كييف، مضيفة أنها ناقشت مع شميغال استقرار الاقتصاد الأوكراني والتعاون الثنائي.
ويوم الأحد، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) السبت الماضي.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
15 يناير, 22:30 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
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