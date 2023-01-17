https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-الوزراء-الأوكراني-يناقش-مع-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-استعادة-الكهرباء-في-البلاد-1072367638.html
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
أجرى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T01:04+0000
2023-01-17T01:04+0000
2023-01-17T01:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".ويوم الأحد، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) السبت الماضي.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
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أجرى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي
".
وبدورها، أعلنت شيرمان أن اللقاء جرى في كييف، مضيفة أنها ناقشت مع شميغال استقرار الاقتصاد الأوكراني والتعاون الثنائي.
ويوم الأحد، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) السبت الماضي.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.