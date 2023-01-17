https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-وزراء-هولندا-يجب-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-بعد-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1072408207.html

رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا

رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وسيكون من الضروري استعادة العلاقات معها بعد تحقيق السلام في... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T23:03+0000

2023-01-17T23:03+0000

2023-01-17T23:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062505341_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_167e44969f57e4481cc9493354df8487.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل "في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وروسيا حاضرة، وستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وآسيا أيضًا. إنها أكبر دولة في العالم ... في حال تم عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا ونجحت، فعندئذ علينا استعادة العلاقات مع روسيا".وأشار روته إلى أن الرئيس الأوكراني فقط من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيدخل في مفاوضات سلام أم لا، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني لن يخضع لضغوط القادة الغربيون لبدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي