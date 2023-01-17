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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-وزراء-هولندا-يجب-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-بعد-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1072408207.html
رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا
رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وسيكون من الضروري استعادة العلاقات معها بعد تحقيق السلام في... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T23:03+0000
2023-01-17T23:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل "في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وروسيا حاضرة، وستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وآسيا أيضًا. إنها أكبر دولة في العالم ... في حال تم عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا ونجحت، فعندئذ علينا استعادة العلاقات مع روسيا".وأشار روته إلى أن الرئيس الأوكراني فقط من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيدخل في مفاوضات سلام أم لا، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني لن يخضع لضغوط القادة الغربيون لبدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي

رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا

23:03 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الهولندي مارك روته
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وسيكون من الضروري استعادة العلاقات معها بعد تحقيق السلام في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل "في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وروسيا حاضرة، وستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وآسيا أيضًا. إنها أكبر دولة في العالم ... في حال تم عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا ونجحت، فعندئذ علينا استعادة العلاقات مع روسيا".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة
22:33 GMT
وأشار روته إلى أن الرئيس الأوكراني فقط من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيدخل في مفاوضات سلام أم لا، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني لن يخضع لضغوط القادة الغربيون لبدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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