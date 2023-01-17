https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-وزراء-هولندا-يجب-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-بعد-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1072408207.html
رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا
رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وسيكون من الضروري استعادة العلاقات معها بعد تحقيق السلام في... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T23:03+0000
2023-01-17T23:03+0000
2023-01-17T23:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل "في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وروسيا حاضرة، وستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وآسيا أيضًا. إنها أكبر دولة في العالم ... في حال تم عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا ونجحت، فعندئذ علينا استعادة العلاقات مع روسيا".وأشار روته إلى أن الرئيس الأوكراني فقط من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيدخل في مفاوضات سلام أم لا، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني لن يخضع لضغوط القادة الغربيون لبدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي
رئيس وزراء هولندا: يجب استعادة العلاقات مع روسيا بعد تحقيق السلام في أوكرانيا
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أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وسيكون من الضروري استعادة العلاقات معها بعد تحقيق السلام في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل "في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وروسيا حاضرة، وستظل دائمًا جزءًا كبيرًا من أوروبا وآسيا أيضًا. إنها أكبر دولة في العالم ... في حال تم عقد محادثات سلام بشأن أوكرانيا ونجحت، فعندئذ علينا استعادة العلاقات مع روسيا".
وأشار روته إلى أن الرئيس الأوكراني فقط من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيدخل في مفاوضات سلام أم لا، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني لن يخضع لضغوط القادة الغربيون لبدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.