https://sputnikarabic.ae/20230117/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تبني-خطوط-دفاع-في-ضواحي-المقاطعة-1072368781.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقوم بإنشاء خط دفاعي من خلال بناء التحصينات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T05:49+0000
2023-01-17T05:49+0000
2023-01-17T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف "إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يبني عدة خطوط دفاع، بما في ذلك بمحيط ضواحي زابوروجيه. وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة
تابعنا عبر
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقوم بإنشاء خط دفاعي من خلال بناء التحصينات.
وقال روغوف "إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل".
ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يبني عدة خطوط دفاع، بما في ذلك بمحيط ضواحي زابوروجيه.
وتواصل
روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.