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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تبني-خطوط-دفاع-في-ضواحي-المقاطعة-1072368781.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقوم بإنشاء خط دفاعي من خلال بناء التحصينات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T05:49+0000
2023-01-17T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف "إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يبني عدة خطوط دفاع، بما في ذلك بمحيط ضواحي زابوروجيه. وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تبني خطوط دفاع في ضواحي المقاطعة

05:49 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقوم بإنشاء خط دفاعي من خلال بناء التحصينات.
وقال روغوف "إذا كان العدو حرفيًا حتى وقت قريب يستعد للهجوم، فقد تغيرت تكتيكاتهم الآن بشكل كبير وبدأ الجانب الأوكراني بالاستعداد للدفاع إلى حد كبير ويعمل على بناء التحصينات وهو ما لم يحدث من قبل".
ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يبني عدة خطوط دفاع، بما في ذلك بمحيط ضواحي زابوروجيه.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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