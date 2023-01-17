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https://sputnikarabic.ae/20230117/شركة-يابانية-توقع-عقدا-للغاز-الطبيعي-المسال-مع-مشغل-سخالين-2-الجديد-1072384978.html
شركة يابانية توقع عقدا للغاز الطبيعي المسال مع مشغل "سخالين-2" الجديد
شركة يابانية توقع عقدا للغاز الطبيعي المسال مع مشغل "سخالين-2" الجديد
وقعت شركة الطاقة اليابانية "أوساكا غاز" عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع المشغل الجديد لمشروع "سخالين-2". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:40+0000
2023-01-17T11:47+0000
اقتصاد
روسيا
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في وقت سابق وقعت الشركة اليابانية عقدا مع شركة "سخالين للطاقة" على توريد 200000 طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يمثل حوالي 2 % من إجمالي مشتريات الشركة اليابانية من الغاز الطبيعي المسال.وتم توقيع عقود مماثلة مع المشغل الجديد لـ "سخالين-2" من قبل شركة "جيرا" وكذلك مع شركة "هيروشيماغاز" و"طوكيوغاز".ما هو خط "سخالين-2"؟"سخالين-2" هو مشروع للنفط والغاز، يتم في إطاره تطوير حقلين للنفط والغاز في الشمال الشرقي من جزيرة سخالين، ويشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك، والبنية التحتية المرتبطة به على الشاطئ، وهو خط تبلغ طاقته التصميمية لتسييل الغاز 9.6 مليون طن سنويا، هذا الإنتاج يمنح اليابان حوالي 9 % من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المستورد إليها.وكانت الحكومة الروسية قد قررت بتاريخ 3 أغسطس/ آب، من العام الماضي إنشاء مشغل جديد للمشروع يتولى مسؤولية "سخالين-2".وتم إنشاء المشغل الجديد بتاريخ 5 أغسطس، بحصة 50% لشركة "غازبروم" وسمحت الحكومة الروسية لشركة "ميستوي" اليابانية بامتلاك 12.5% ولشركة "ميتسوبيشي" اليابانية بامتلاك حصة بقيمة 10%.
https://sputnikarabic.ae/20221129/غازبروم-مشروع-سخالين--2-يؤدي-دورا-مهما-في-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-والنفط-إلى-الصين-1070652572.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

شركة يابانية توقع عقدا للغاز الطبيعي المسال مع مشغل "سخالين-2" الجديد

11:40 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 17.01.2023)
© Sputnik . Vladimir Mikhailov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة من ضمن مشروع "سخالين 2"
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Vladimir Mikhailov
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وقعت شركة الطاقة اليابانية "أوساكا غاز" عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع المشغل الجديد لمشروع "سخالين-2".
في وقت سابق وقعت الشركة اليابانية عقدا مع شركة "سخالين للطاقة" على توريد 200000 طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يمثل حوالي 2 % من إجمالي مشتريات الشركة اليابانية من الغاز الطبيعي المسال.
وتم توقيع عقود مماثلة مع المشغل الجديد لـ "سخالين-2" من قبل شركة "جيرا" وكذلك مع شركة "هيروشيماغاز" و"طوكيوغاز".

ما هو خط "سخالين-2"؟

"سخالين-2" هو مشروع للنفط والغاز، يتم في إطاره تطوير حقلين للنفط والغاز في الشمال الشرقي من جزيرة سخالين، ويشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك، والبنية التحتية المرتبطة به على الشاطئ، وهو خط تبلغ طاقته التصميمية لتسييل الغاز 9.6 مليون طن سنويا، هذا الإنتاج يمنح اليابان حوالي 9 % من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المستورد إليها.

ودائما تؤكد الحكومة اليابانية على أهمية خط "سخالين-2" لما له من دور في ضمان استقرار الغاز الوارد إليها وبأسعار معقولة.

وكانت الحكومة الروسية قد قررت بتاريخ 3 أغسطس/ آب، من العام الماضي إنشاء مشغل جديد للمشروع يتولى مسؤولية "سخالين-2".
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
غازبروم: مشروع "سخالين -2" يؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى الصين
29 نوفمبر 2022, 09:03 GMT
وتم إنشاء المشغل الجديد بتاريخ 5 أغسطس، بحصة 50% لشركة "غازبروم" وسمحت الحكومة الروسية لشركة "ميستوي" اليابانية بامتلاك 12.5% ولشركة "ميتسوبيشي" اليابانية بامتلاك حصة بقيمة 10%.
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