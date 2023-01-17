https://sputnikarabic.ae/20230117/شمخاني-التعاون-الاقتصادي-بين-إيران-وروسيا-يمضي-في-مسار-الاتفاقات-الاستراتيجية-1072381685.html

شمخاني: التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية

شمخاني: التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن "التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية". 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T10:55+0000

2023-01-17T10:55+0000

2023-01-17T10:55+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104314/54/1043145405_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_3e200181606064e6df40eea2183249da.jpg

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "شمخاني، استقبل إيغور ليفيتين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف"، مشيرة إلى أن شمخاني أكد أن "التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة والجهود المستمرة لمسؤولي البلدين".وكان المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أوميد قاليباف، أعلن أن طهران لا تستبعد إقامة مشروع مشترك مع روسيا لإنتاج السيارات.وقال قاليباف لوكالة "سبوتنيك": "يعتمد الإنتاج المشترك للسيارات وفتح مصنع في إيران أو في روسيا على مدى نجاحنا في تصدير سياراتنا إلى روسيا ودخولها السوق، وكذلك مدى قبول السيارات الإيرانية في روسيا. بعد ذلك سننظر بالفعل إلى استثمارات الإنتاج المشترك وتطوير سوق السيارات في روسيا".وأشار قاليباف إلى عدم وجود مثل هذه الاتفاقات حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تصدير السيارات المجمعة بالفعل أو المفككة على شكل مكونات من المقرر تجميعها في روسيا.ووفقا له، لتنفيذ عمليات التسليم الأولى يجب على الجانب الإيراني الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات ذات الصلة في روسيا، وبالنسبة للسيارة يلزم الحصول على موافقة من معيار الدولة الروسية.في هذه الأنثاء، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، أن روسيا ستسلم مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها طهران من موسكو، في مارس/ آذار المقبل.وأضاف حيدري في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، "وصول مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها إيران من روسيا، سيكون في مارس المقبل".

https://sputnikarabic.ae/20230115/برلماني-إيراني-سنتسلم-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-في-مارس--1072291596.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, العالم