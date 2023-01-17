https://sputnikarabic.ae/20230117/شمخاني-يؤكد-ضرورة-بناء-مؤسسات-مشتركة-لمجابهة-العقوبات-الغربية-الأحادية-1072387611.html
شمخاني يؤكد ضرورة بناء مؤسسات مشتركة لمجابهة العقوبات الغربية الأحادية
شمخاني يؤكد ضرورة بناء مؤسسات مشتركة لمجابهة العقوبات الغربية الأحادية
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني أن العقوبات الأحادية التي تمارسها بعض دول الغرب تستوجب إقامة مؤسسات بالشراكة مع دول... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:36+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني، خلال استقباله مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، وحسبما نقلت عنه وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، "هناك ضرورة لإنشاء مؤسسات مشتركة ومتكاملة للتعامل مع العقوبات وتفعيل القدرات الدولية ضد العقوبات والدول التي تفرضها".وأضاف أن نظام العقوبات الأحادية يعيق عملية التنمية ويؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية والعالمية.كما أكد أن موسكو وطهران تعملان من خلال إرادة جادة "على طريق الاتفاقات الاستراتيجية"، كما أكد على الإسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة في إطار اتفاقيات رئيسية للبلدين.ومن جهته لفت مساعد الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تبحث البدء السريع في تشغيل مشروع خط السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وهو نظام ربط بين إيران وروسيا.وأكد ليفيتين أن إيران لديها قدرات ومزايا فريدة في مجال الطاقة والعبور تحفز روسيا على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الإيرانية.ويمتد خط السكك الحديدية "رشت أستارا" بطول 162 كيلو مترا، ليكمل الممر الشمالي الجنوبي من بندر عباس إلى رشت، ومن الأخيرة إلى أستارا، وعند اكتماله سيتم ربط إيران بروسيا وشمال أوروبا عبر أذربيجان.وتهتم موسكو بالمشاركة في استكمال الخط الحديدي عبر تمويله على شكل قروض أو بطرق أخرى، وظهر ذلك خلال مفاوضات بين الحكومتين الروسية والإيرانية حول تطوير طرق عبور الترانزيت بين البلدين.ويبحث مسؤولون من البلدين توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين إيران وروسيا، بجانب أخرى ثلاثية تضم أذربيجان أيضًا، وتشمل تلك المذكرات على حوالي 16 بندًا حول إنشاء وتشغيل الخط وطريقة تصميمه.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرادات-إيران-من-صادرات-النفط-تقفز-360-رغم-العقوبات-الأمريكية-1072297890.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
شمخاني يؤكد ضرورة بناء مؤسسات مشتركة لمجابهة العقوبات الغربية الأحادية
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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني أن العقوبات الأحادية التي تمارسها بعض دول الغرب تستوجب إقامة مؤسسات بالشراكة مع دول أخرى لمجابهتها.
طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني، خلال استقباله مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، وحسبما نقلت عنه وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، "هناك ضرورة لإنشاء مؤسسات مشتركة ومتكاملة للتعامل مع العقوبات وتفعيل القدرات الدولية ضد العقوبات والدول التي تفرضها".
وأضاف أن نظام العقوبات الأحادية
يعيق عملية التنمية ويؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية والعالمية.
ولفت شمخاني إلى أن هناك ضرورة لأن تتضامن إيران وروسيا في "دور مكمل" في أسواق الطاقة وطرق عبورها وسط تفاقم أزمة الطاقة عالميا.
كما أكد أن موسكو وطهران تعملان من خلال إرادة جادة "على طريق الاتفاقات الاستراتيجية
"، كما أكد على الإسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة في إطار اتفاقيات رئيسية للبلدين.
ومن جهته لفت مساعد الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تبحث البدء السريع في تشغيل مشروع خط السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وهو نظام ربط بين إيران وروسيا.
وأكد ليفيتين أن إيران لديها قدرات ومزايا فريدة في مجال الطاقة والعبور تحفز روسيا على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الإيرانية.
ويمتد خط السكك الحديدية "رشت أستارا" بطول 162 كيلو مترا، ليكمل الممر الشمالي الجنوبي من بندر عباس إلى رشت، ومن الأخيرة إلى أستارا، وعند اكتماله سيتم ربط إيران بروسيا وشمال أوروبا عبر أذربيجان.
وتهتم موسكو بالمشاركة في استكمال الخط الحديدي عبر تمويله على شكل قروض أو بطرق أخرى، وظهر ذلك خلال مفاوضات بين الحكومتين الروسية والإيرانية حول تطوير طرق عبور الترانزيت بين البلدين.
ويبحث مسؤولون من البلدين توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين إيران وروسيا، بجانب أخرى ثلاثية تضم أذربيجان أيضًا، وتشمل تلك المذكرات على حوالي 16 بندًا حول إنشاء وتشغيل الخط وطريقة تصميمه.