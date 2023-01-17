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https://sputnikarabic.ae/20230117/صربيون-ينضمون-إلى-كتيبة-بافيل-سودوبلاتوف-في-زابوروجيه-1072377412.html
صربيون ينضمون إلى كتيبة "بافيل سودوبلاتوف" في زابوروجيه
صربيون ينضمون إلى كتيبة "بافيل سودوبلاتوف" في زابوروجيه
تم تزويد الكتيبة التي تحمل اسم "بافيل سودوبلاتوف" في مقاطعة زابوروجيه بمتطوعين من صربيا، أعلن ذلك القائم بأعمال حاكم المقاطعة يفغيني باليتسكي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:43+0000
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وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "تم تزويد الكتيبة التي تحمل اسم "بافيل سودوبلاتوف" بمتطوعين من صربيا الشقيقة، الذين وصلوا إلى مقاطعة زابوروجيه لحماية حدودنا". وأضاف: "الرجال من بلغراد - وطنيون حقيقيون". وأشار باليتسكي إلى أن المتطوعين خدموا في بلادهم في الشرطة العسكرية.وأضاف حاكم المنطقة: "لقد وقفوا اليوم في صف رجالنا، ولم يثبتوا ذلك بالقول فقط، بل بالفعل أيضًا، الولاء لروسيا والاستعداد لمحاربة النازية".شاهد تطورات خريطة العملية العكسرية الخاصةوكان متطوعو كتيبة "بافل سودوبلاتوف" قد تلقوا التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في مقاطعة زابوروجيه في أواخر العام الماضي، حيث تسلم المقاتلون السلاح وأدوا اليمين العسكرية، وبعد التنسيق يستعدون للتوجه إلى الخطوط الأمامية لحماية منطقتهم.وتحدث أحد مقاتلي الكتيبة لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية آنذاك عن انطباعاته عن الجلسة التدريبية الأولى:تم إنشاء الكتيبة في سبتمبر/ أيلول الماضي بمبادرة من رئيس مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. وكان ابنه ألكسندر قد انضم أيضًا إلى صفوف المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية. يدخل الرجال من ميليتوبول والمناطق الأخرى الخدمة في وحدة الكتيبة. وتم تزويدهم جميعًا وتجهيزهم بالمعدات اللازمة على نفقة المقاطعة.بافيل سودوبلاتوف - كان ضابطًا سوفيتيًا مشهورًا في مكافحة التجسس، وهو مواطن من ميليتوبول، معروف بمعارضته البطولية للقوميين المتطرفين من أتباع "بانديرا".اقرأ أيضا - القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
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صور, фото
صور, фото

صربيون ينضمون إلى كتيبة "بافيل سودوبلاتوف" في زابوروجيه

10:43 GMT 17.01.2023
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تم تزويد الكتيبة التي تحمل اسم "بافيل سودوبلاتوف" في مقاطعة زابوروجيه بمتطوعين من صربيا، أعلن ذلك القائم بأعمال حاكم المقاطعة يفغيني باليتسكي.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "تم تزويد الكتيبة التي تحمل اسم "بافيل سودوبلاتوف" بمتطوعين من صربيا الشقيقة، الذين وصلوا إلى مقاطعة زابوروجيه لحماية حدودنا". وأضاف: "الرجال من بلغراد - وطنيون حقيقيون". وأشار باليتسكي إلى أن المتطوعين خدموا في بلادهم في الشرطة العسكرية.
وأضاف حاكم المنطقة: "لقد وقفوا اليوم في صف رجالنا، ولم يثبتوا ذلك بالقول فقط، بل بالفعل أيضًا، الولاء لروسيا والاستعداد لمحاربة النازية".
شاهد تطورات خريطة العملية العكسرية الخاصة
وكان متطوعو كتيبة "بافل سودوبلاتوف" قد تلقوا التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في مقاطعة زابوروجيه في أواخر العام الماضي، حيث تسلم المقاتلون السلاح وأدوا اليمين العسكرية، وبعد التنسيق يستعدون للتوجه إلى الخطوط الأمامية لحماية منطقتهم.
وتحدث أحد مقاتلي الكتيبة لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية آنذاك عن انطباعاته عن الجلسة التدريبية الأولى:
الشعور جيد، لأننا أخيرًا يمكننا حمل السلاح، والدفاع عن وطننا الأم، وأحبائنا وعدم الجلوس جانبًا مكتوفي الأيدي.
تم إنشاء الكتيبة في سبتمبر/ أيلول الماضي بمبادرة من رئيس مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. وكان ابنه ألكسندر قد انضم أيضًا إلى صفوف المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية. يدخل الرجال من ميليتوبول والمناطق الأخرى الخدمة في وحدة الكتيبة. وتم تزويدهم جميعًا وتجهيزهم بالمعدات اللازمة على نفقة المقاطعة.
بافيل سودوبلاتوف - كان ضابطًا سوفيتيًا مشهورًا في مكافحة التجسس، وهو مواطن من ميليتوبول، معروف بمعارضته البطولية للقوميين المتطرفين من أتباع "بانديرا".
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik
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مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في مقاطعة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا

اقرأ أيضا - القوات الروسية تسيطر على محطة "سول" الحديدية وتقترب من تحرير ماريينكا
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