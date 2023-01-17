https://sputnikarabic.ae/20230117/صفر-كوفيد-السبب-الصين-تحقق-نموا-اقتصاديا-أقل-من-المتوقع-1072373848.html

"صفر كوفيد" السبب... الصين تحقق نموا اقتصاديا أقل من المتوقع

"صفر كوفيد" السبب... الصين تحقق نموا اقتصاديا أقل من المتوقع

أعلنت الصين ارتفاع الناتج المحلي للبلاد بنسبة 3% العام الماضي، وبلغ 121.02 تريليون يوان (حوالي 17.93 تريليون دولار). 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T09:34+0000

2023-01-17T09:34+0000

2023-01-17T09:34+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069814620_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_93f7a17a441dc77ffe43a7b3b7d5cf62.jpg

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الحكومة الصينية كانت تتوقع أن يكون النمو بنسبة 5.5 في المائة سنة 2022، وهو الذي وصل إلى 8.1 % عام 2021.ووفرت الصين أكثر من 12 مليون وظيفة في المدن العام الماضي، وهو أكبر من الرقم المحدد من قبل بداية العام وكان 11 مليون وظيفة.وحسب مدير المكتب الوطني للإحصاء كانغ يي في ندوة صحفية "استمر الاقتصاد الوطني في التطور على الرغم من ضغوط الانخفاض"، فلم تمكن السياسة الصارمة "صفر كوفيد" النشاط الاقتصادي من تحقيق الأرقام المرجوة.وتسبب فيروس كورونا في وفاة 60 ألف شخص العام الماضي في الصين، وأكد مسؤول المكتب الوطني للإحصاءات أن الصين ستجعل من الاستقرار الاقتصادي "أولوية مطلقة" سنة 2023.وقالت الصين اليوم الثلاثاء، إن عدد سكانها انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو تحول تاريخي له تداعيات عميقة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.قال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء إن البر الرئيسي للصين كان به 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 022، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفا.وأشار المسؤولون إلى أنه كان هناك ما مجموعه 9.56 مليون مولود، وهو معدل مواليد منخفض قياسيا بمقدار 6.77 لكل ألف، كما توفي 10.41 مليون شخص.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم