https://sputnikarabic.ae/20230117/عبد-اللهيان-التقارب-التركي-السوري-يحقق-مصالح-المنطقة-1072395473.html
عبد اللهيان: التقارب التركي السوري يحقق مصالح المنطقة
عبد اللهيان: التقارب التركي السوري يحقق مصالح المنطقة
قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:56+0000
2023-01-17T15:56+0000
2023-01-17T15:56+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، حيث يقوم عبد اللهيان بزيارة رسمية إلى تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني التقى أيضا خلال زيارته إلى أنقرة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-التركي-نؤكد-أهمية-إسهام-إيران-في-عملية-التطبيع-بين-تركيا-وسوريا-1072393179.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
عبد اللهيان: التقارب التركي السوري يحقق مصالح المنطقة
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قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، حيث يقوم عبد اللهيان بزيارة رسمية إلى تركيا
، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا
، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني التقى أيضا خلال زيارته إلى أنقرة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.