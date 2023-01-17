https://sputnikarabic.ae/20230117/عبد-اللهيان-تركيا-تتمتع-بأفضل-العلاقات-مع-إيران-1072379034.html
عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران
عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران
قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أن تركيا تمتع بأفضل العلاقات مع إيران. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:34+0000
2023-01-17T10:34+0000
2023-01-17T10:34+0000
العالم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.وتابع الوزير أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.توجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران
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قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أن تركيا تمتع بأفضل العلاقات مع إيران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.
وتابع الوزير أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.
توجه وزير الخارجية الإيراني
، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.