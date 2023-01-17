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https://sputnikarabic.ae/20230117/عبد-اللهيان-تركيا-تتمتع-بأفضل-العلاقات-مع-إيران-1072379034.html
عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران
عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران
قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أن تركيا تمتع بأفضل العلاقات مع إيران. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:34+0000
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العالم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.وتابع الوزير أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.توجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.
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عبد اللهيان: تركيا تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران

10:34 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أن تركيا تمتع بأفضل العلاقات مع إيران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.
وتابع الوزير أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.
توجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.
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