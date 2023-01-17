https://sputnikarabic.ae/20230117/علماء-روس-يطورون-طلاء-لمنع-نمو-الفطريات-1072378119.html
علماء روس يطورون طلاء لمنع نمو الفطريات
علماء روس يطورون طلاء لمنع نمو الفطريات
طور علماء روس تقنية طلاء لأنسجة مختلفة تجعل من الممكن صنع مادة تمنع نمو البكتيريا والفطريات، وهي أيضا مقاومة للعدوى في المستشفيات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:30+0000
2023-01-17T10:30+0000
2023-01-17T10:30+0000
مجتمع
علوم
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وذكر المركز الصحفي في جامعة "المبادرة الوطنية للتكنولوجيا" لـ"سبوتنيك": "طورت الجامعة مواد نسيجية مضادة للبكتيريا والفطريات مقاومة للعدوى في المستشفيات وتمنع نمو البكتيريا والفطريات، وفي أقل من يوم، تقلل المواد من عدد البكتيريا بنسبة 99.9%، بما في ذلك السلالات المسببة للالتهابات التي لا توجد وسيلة للوقاية منها في الوقت الحالي".وقالت إيكاترينا كودريافتسيفا، القائمة على المشروع، إن "المواد المعدلة لها تأثير قوي كمبيد للفطريات والجراثيم"، حيث سيكون تصنيع هذه المادة مهما في المقام الأول لشركات الصناعات الخفيفة والمؤسسات الطبية.ولاحظ القائمون على الدراسة أن النحاس والفضة يعززان عمل بعضهما البعض، وبالتالي فإن خصائص مبيدات الجراثيم والفطريات لهذه المواد أقوى مقارنةً بمثيلاتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء روس يطورون طلاء لمنع نمو الفطريات
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طور علماء روس تقنية طلاء لأنسجة مختلفة تجعل من الممكن صنع مادة تمنع نمو البكتيريا والفطريات، وهي أيضا مقاومة للعدوى في المستشفيات.
وذكر المركز الصحفي في جامعة "المبادرة الوطنية للتكنولوجيا" لـ"سبوتنيك": "طورت الجامعة مواد نسيجية مضادة للبكتيريا والفطريات مقاومة للعدوى في المستشفيات وتمنع نمو البكتيريا والفطريات، وفي أقل من يوم، تقلل المواد من عدد البكتيريا بنسبة 99.9%، بما في ذلك السلالات المسببة للالتهابات التي لا توجد وسيلة للوقاية منها في الوقت الحالي".
ويعتمد تصنيع هذه المادة على تقنية التوليف الكيميائي للجسيمات النانوية ثنائية المعدن في بنية المادة.
وقالت إيكاترينا كودريافتسيفا، القائمة على المشروع، إن "المواد المعدلة لها تأثير قوي كمبيد للفطريات والجراثيم"، حيث سيكون تصنيع هذه المادة مهما في المقام الأول لشركات الصناعات الخفيفة والمؤسسات الطبية.
ولاحظ القائمون على الدراسة أن النحاس والفضة يعززان عمل بعضهما البعض، وبالتالي فإن خصائص مبيدات الجراثيم والفطريات لهذه المواد أقوى مقارنةً بمثيلاتها.